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Buxadé afirma que Vox apoyaría una moción de censura para "dar la voz al pueblo español"

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Madrid, 16 jun (EFE).- El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha señalado que su partido apoyaría una moción de censura "para la inmediata convocatoria de elecciones y dar la voz al pueblo español", horas después de que la Mesa del Congreso de los Diputados haya vetado la moción presentada por Junts que pretendía ese objetivo.

En una entrevista concedida al programa "La noche en 24 horas" de TVE, Buxadé se ha mostrado sorprendido con que este hecho "se haya convertido en noticia", puesto que, según ha argumentado, "Vox ha presentado numerosas iniciativas en términos similares y la Mesa del Congreso las ha rechazado o inadmitido con parecidos argumentos".

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El eurodiputado, además, ha acusado al PSOE y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de "instrumentalizar las instituciones" para impedir la existencia de "pluralismo, libertad y garantía de derechos". En este sentido, ha recordado que Vox ha interpuesto "numerosos" recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional pidiendo que "la Mesa del Congreso haga bien su trabajo".

Preguntado por un supuesto acercamiento entre el Partido Popular y Junts, Buxadé ha respondido que no confía en un "partido separatista, golpista, que sigue teniendo a su líder en Waterloo viviendo del cuento". "No puedo esperar nada de ellos", ha añadido.

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Buxadé, en relación con las palabras del papa León XIV sobre los migrantes, ha defendido que el sumo pontífice puso de manifiesto "la necesidad de defender la ley, de proteger las fronteras y de tener una respuesta ordenada a las vías legales para la entrada en territorio europeo", así como reivindicó "el derecho a no emigrar" y que las personas puedan "desarrollarse plenamente en sus territorios".

Por último, ha anunciado que este miércoles votarán a favor en el Parlamento Europeo, junto al grupo de conservadores y al Partido Popular Europeo, de la aprobación de la "pieza fundamental para luchar contra la inmigración ilegal", que permitirá expulsar a "todos los extranjeros que han entrado o permanecen ilegalmente en suelo europeo". EFE

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