Buscan a un hombre en Ponte Caldelas (Pontevedra) tras agredir a su ex y huir con su bebé

Vigo (Pontevedra), 16 jun (EFE).- Un amplio dispositivo de la Guardia Civil busca en Ponte Caldelas (Pontevedra) a un hombre que, presuntamente, ha agredido a su exmujer y ha huido con el bebé de ambos, al que luego ha dejado junto a la Rectoral del municipio antes de darse a la fuga.

El fugitivo tiene 43 años y, según ha informado la Guardia Civil a EFE, tiene una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión previa a este caso.

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El hombre se presentó en la vivienda, donde agredió a su expareja, que ha sido trasladada al Hospital Montecelo y no reviste gravedad, y huyó a pie con el bebé de ambos.

Hacia las 19:30 horas, el pequeño fue localizado junto a la Rectoral de Ponte Caldelas, mientras que del hombre no se ha sabido más.

Sobre el terreno se han desplegado un helicóptero, dos drones, un perro de rastreo, dos patrullas del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) y 8 patrullas de la Guardia Civil. EFE

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