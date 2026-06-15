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Vall d'Hebron lidera un proyecto europeo para probar un fármaco contra el cáncer infantil

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Barcelona, 15 jun (EFE).- El Institut de Recerca del Hospital Universitario Vall d'Hebron (VHIR) de Barcelona coordinará el proyecto europeo Phoenix, destinado a probar un nuevo fármaco más eficaz y menos tóxico contra el cáncer infantil.

Según ha informado el hospital en un comunicado este lunes, la iniciativa está financiada con 8,5 millones de euros por Misión Cáncer, en el marco del programa de investigación e innovación Horizon Europe de la Unión Europea (UE).

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Concretamente, Phoenix impulsará el primer ensayo clínico en población pediátrica con el fármaco experimental ibrilatazar (ABTL0812) de AbilityPharma, que evaluará su potencial en niños y adolescentes con neuroblastoma en recaída o sin respuesta a tratamiento y otros tumores sólidos agresivos.

Los tumores sólidos pediátricos, como el neuroblastoma, el sarcoma o ciertos tumores extracraneales, continúan siendo una de las principales causas de mortalidad por cáncer en la infancia y adolescencia, que pese a los avances médicos siguen siendo muy agresivos y dejan secuelas físicas y emocionales importantes.

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Cada año, más de 6.000 niños se diagnostican con tumores sólidos en Europa, y aproximadamente unos 1.000 son de alto riesgo con opciones de tratamiento muy limitadas o inexistentes.

El jefe del Servicio de Oncología y Hematología Pediátricas de Vall d'Hebron y cojefe del grupo de Cáncer y Enfermedades Hematológicas Infantiles del VHIR, Lucas Moreno, ha explicado que el estudio busca alternativas "que no solo prolonguen la vida, sino que también mejoren la calidad de vida" de pacientes y familias.

Esta será la primera vez que el ibrilatazar se estudia en pacientes pediátricos, tras haber mostrado una "excelente tolerabilidad" y "señales de eficacia" en personas adultas en ensayos clínicos de fase 2 en cáncer de páncreas, pulmón y endometrio, así como en estudios preclínicos con modelos de neuroblastoma.

Phoenix tiene como objetivo trasladar estos resultados en beneficios clínicos para los pacientes pediátricos, por lo que el proyecto llevará a cabo el primer ensayo clínico de fase I/II con ibrilatazar en niños con neuroblastoma en recaída o refractario y otros tumores sólidos agresivos.

En el ensayo, que se prevé que comience el próximo año, participarán unos 50 pacientes de entre seis meses y 18 años con tumores sólidos en recaída o sin respuesta a tratamiento, para los cuales no existen otras opciones terapéuticas.

El estudio evaluará el fármaco ibrilatazar en combinación con quimioterapia o inmunoterapia, ya que estudios previos han demostrado que puede potenciar la acción de estos tratamientos sin añadir toxicidad.

Además de estudiar la seguridad y eficacia del fármaco, de forma paralela se investigarán posibles biomarcadores predictivos que permitan anticipar la evolución de los pacientes, su respuesta al tratamiento y la aparición de efectos adversos, así como las desigualdades en el acceso a la salud.

El proyecto Phoenix, coordinado por Vall d'Hebron y el VHIR, se desarrolla de forma multicéntrica en 13 instituciones de seis países europeos.

Son AbilityPharma, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundación CRIS Contra el Cáncer, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Niño Jesús (FIBHNJS), la Red Europea de Infraestructuras de Investigación Clínica (ECRIN), SHINE 2Europe, Global Health Connector, el Institut Gustave Roussy y el Institut Curie de París, Children’s Health Ireland, el Hospital Universitario Infantil de Brno en Chequia y el Rijskhospitalet de Dinamarca. EFE

(Vídeo)

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