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Identifican a un grupo criminal que estafó más de 75.000 euros mediante sms bancarios

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Melilla, 15 jun (EFE).- La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional ha identificado a 29 personas integrantes de un grupo criminal que estafó 75.072,98 euros a un ciudadano melillense mediante el método ‘phishing’.

En una nota de prensa difundida este lunes, el cuerpo policial ha relatado que esta compleja investigación comenzó tras la denuncia de un ciudadano melillense, quien al recibir un mensaje en la misma línea de su entidad bancaria accedió al mismo y siguió las instrucciones que le marcaron, facilitando datos sensibles que permitieron a los estafadores extraer todo el dinero que tenía.

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La unidad policial comprobó que, sin el consentimiento ni conocimiento de la víctima, los autores crearon siete cuentas bancarias a su nombre y dos tarjetas electrónicas, utilizando dichas cuentas para realizar numerosas operaciones consistentes principalmente en traspasos de fondos desde esas cuentas a otras.

En total, se hicieron traspasos de dinero a trece cuentas de diferentes titularidades, así como otros movimientos destinados a desviar el dinero y dificultar su trazabilidad por los investigadores.

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Los estafadores habían accedido a su banca 'online' y, al cambiar las claves, se hicieron con el control, modificando datos personales como el teléfono y el correo electrónico, lo que impidió que el denunciante recibiera ninguna notificación de su banco.

De esa forma, ha proseguido la Policía, le sustrajeron un total de 67.072,98 euros hasta agotar la vía 'online', pero como sabían que había más saldo, le indicaron a la víctima que acudiera a un cajero automático donde hizo cuatro extracciones de 2.000 euros cada una para que seguidamente hiciera otros tantos ingresos a cuentas bancarias que ellos le marcaban, haciendo que el perjuicio económico total fuera de 75.072,98 euros.

Agentes de la UDEV iniciaron la investigación dando comienzo a la tarea de búsqueda, recopilación y análisis de datos para llegar al esclarecimiento de los hechos y, en su caso, identificación de los presuntos autores.

Mediante mandamiento judicial se obtuvieron movimientos bancarios de las distintas cuentas corrientes de cuatro entidades bancarias, un total de 35, y de una empresa de apuestas y casino, así como los movimientos efectuados utilizando tarjetas bancarias tanto físicas como virtuales que han sido localizadas como receptoras o transmisoras del montante defraudado.

Se ha conseguido relacionar a tres de los identificados como receptores de dinero de otras “mulas” encartadas en atestados policiales de otras plantillas.

Finalmente, la unidad policial ha identificado a los integrantes de dicho grupo criminal, de los que tiene conocimiento el Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla. EFE

mrg/bfv/bal

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