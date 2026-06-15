El Govern catalán ve "legítimo" protestar, pero no en actos como el de la Sagrada Familia

Barcelona, 15 jun (EFE).- El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha sostenido este lunes que es "legítimo" protestar, si bien ha defendido que "hay espacios para la protesta y hay espacios que son institucionales" y deben ser "protegidos".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Dalmau se ha referido así al ser preguntado sobre la expulsión de unos 600 cantantes que participaron en el acto litúrgico de ayer miércoles en la Sagrada Familia y entre los que se promovió saltarse el guion y cantar 'Els Segadors' exhibiendo banderas independentistas.

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"Creo que en los actos institucionales debemos decidir si damos espacio para que haya protestas o no. Porque un día habrá una protesta que nos guste y otro día habrá otra que no tanto", ha indicado.

Dalmau ha defendido también que muchos catalanes, incluidos muchos independentistas, han sentido "orgullo" de la imagen que proyectó Cataluña al mundo con el mencionado acto, que encabezó el papa.

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A modo de balance de la visita del pontífice que tuvo lugar la semana pasada, Dalmau ha asegurado que "Cataluña se ha expresado de la mejor manera que podía" y ha agradecido la "sensibilidad" de León XIV con el catalán, al tiempo que ha restado importancia a las críticas por el despliegue hecho por el Govern al entender que estas son "normales" en democracia. EFE