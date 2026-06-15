La acusación popular ratifica su petición al juez de retirar el pasaporte a Begoña Gómez

Madrid, 15 jun (EFE).- Las acusaciones populares que coordina la organización Hazte Oír han solicitado este lunes al juez Juan Carlos Peinado que retire el pasaporte a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, de cara al juicio con jurado al que consideran que debe someterse por cuatro delitos, entre ellos corrupción.

El juez, que no prevé adoptar una decisión hoy, tiene un plazo de tres días para decidir sobre la apertura de juicio oral.

La solicitud, que avanzaron hace unas horas, la han formalizado tras la audiencia preliminar celebrada esta tarde en la que han solicitado la apertura de juicio con jurado para Gómez, frente a las defensas y la Fiscalía, que mantienen su postura de que la causa debe ser archivada, según informan a EFE fuentes jurídicas.

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Además de la retirada del pasaporte, las acusaciones populares han solicitado la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado, las mismas medidas que para su asesora, Cristina Álvarez. En cambio, han declinado solicitar ninguna para el empresario Juan Carlos Barrabés, al considerar que no hay riesgo de fuga. EFE