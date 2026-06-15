Un ‘conejo robótico’ reconoce a quien le abraza por su voz y mitiga la soledad

Móstoles, 15 jun (EFE).- Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrollado un 'conejo robótico' con metodología basada en inteligencia artificial (IA) que reconoce a quien le abraza por su voz, permitiendo la estimulación afectiva personalizada de personas mayores con deterioro cognitivo.

El prototipo, denominado Mía y desarrollado por el grupo de Robótica Social de la universidad, ya se está probando en centros de día del Ayuntamiento de Madrid para conseguir que interactúen con personas mayores con deterioro cognitivo de forma personalizada, explica la UC3M en un comunicado.

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Ello abre la puerta a una nueva generación de robots asistenciales y de compañía "mucho más accesibles, capaces de incorporarse a un hogar y aprender de forma autónoma quiénes son sus miembros con tan solo escuchar los primeros "buenos días".

El 'conejo robótico' incorpora un nuevo sistema de reconocimiento por voz que ha desarrollado este equipo de la UC3M, publicado recientemente en la revista Applied Sciences.

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A diferencia de otros sistemas de reconocimiento, que dependen de cámaras y procesamiento de imagen (que requieren grandes capacidades de cómputo y pueden vulnerar la privacidad), esta propuesta utiliza exclusivamente el micrófono integrado del robot, explica uno de los autores del trabajo, José Carlos Castillo.

Además, funciona de manera local e incremental, lo que aporta dos ventajas: por un lado, mayor privacidad, ya que las huellas de voz nunca salen del propio dispositivo físico; por otro lado, una especie de aprendizaje al vuelo.

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"El robot no necesita una fase de configuración para aprender tu voz; te escucha hablar por primera vez y genera un perfil automáticamente", ha añadido otra de las autoras del estudio, Arecia Segura Bencomo, del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la UC3M.

Este avance es un paradigma terapéutico diseñado para trasladar los beneficios contrastados de la terapia con animales reales (como reducción del estrés y la ansiedad) a entornos controlados.

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En mayores con deterioro cognitivo, "el robot activa la necesidad de cuidar a algo", insiste Castillo, quien avanza que ya lo han comprobado en pruebas piloto en centros de día del Ayuntamiento de Madrid que, "además de mejorar el estado anímico del mayor, el robot actúa como un catalizador social".

Aparte de romper el aislamiento, "mitiga la soledad no deseada y fomenta que los usuarios empiecen a interactuar más entre ellos".

El sistema emula la capacidad de aprendizaje humano: cada vez que una persona habla con el robot, el algoritmo analiza los matices y patrones de la señal acústica para crear una "firma de voz" única.

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"Nuestra propuesta es sencilla porque las capacidades de cómputo del robot son muy reducidas", según Castillo. El algoritmo "genera una especie de mapa y, empleando código abierto mejorado en nuestro laboratorio, agrupa las firmas que se parecen entre sí".

De este modo, es capaz de enfrentarse a situaciones imprevistas en tiempo real: si interactúa con alguien desconocido y la interacción continúa, genera un perfil dinámico completamente nuevo. EFE

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