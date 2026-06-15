La Eurocámara inicia el proceso para levantar la inmunidad de 'Alvise' por presunto acoso a dos eurodiputados

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha informado este lunes al inicio de la sesión plenaria de que ha recibido una nueva petición para suspender la inmunidad parlamentaria del líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para ser investigado en España como ha solicitado el Tribunal Supremo (TS), esta vez por el presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en la lista de su formación.

Con este anuncio en Estrasburgo (Francia), Metsola pone en marcha el procedimiento formal para que la Cámara examine la petición de las autoridades españolas, tercer suplicatorio recibido por la Eurocámara. Los procesos de suspensión de inmunidad duran una media de seis meses en la mayoría de casos, aunque no hay un plazo cerrado establecido.

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En este caso, los hechos investigados se centran en las declaraciones realizadas por 'Alvise' en un 'podcast' donde presuntamente habría animado a sus seguidores a acosar a sus dos compañeros de lista, Diego Solier y Nora Junco, bajo la acusación de haberse dejado sobornar en una votación sobre el rearme europeo. Solier y Junco figuran ahora como eurodiputados independientes en el grupo de ultraderecha Conservadores y Reformistas Europeos (ERC, por sus siglas en inglés).

Ahora, el asunto será remitido a la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) para su examen, tal y como ha indicado la presidenta de la Eurocámara. La comisión JURI puede pedir cualquier información o explicación que estime necesaria y el diputado objeto del suplicatorio tendrá la oportunidad de ser oído y podrá presentar los documentos o cualquier otra prueba escrita según proceda.

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Una vez concluido su análisis, la comisión parlamentaria debe adoptar una recomendación a puerta cerrada sobre la respuesta al Supremo que, en la siguiente sesión plenaria, será presentada ante toda la Cámara para que apruebe o rechace el levantamiento de la inmunidad.

La institución ya ha aprobado en el pasado otros dos suplicatorios cursados por el TS para poder juzgar al agitador: el primero, en abril para ser procesado por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert, y el segundo, aprobado en mayo, por la presunta financiación ilegal de su partido.

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El Supremo tiene abiertas, además de esta, otras cuatro causas sobre el eurodiputado: presunta financiación ilegal de SALF; presunto acoso en redes sociales a la fiscal Susana Gisbert; presuntas amenazas al alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, y por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa.