Begoña Gómez asiste ya a la audiencia previa de cara al futuro juicio

Madrid, 15 jun (EFE).- Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, asiste ya en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid a la audiencia previa de cara al futuro juicio por cuatro presuntos delitos, y en la que la acusación popular pedirá que se le retire el pasaporte y que firme cada 15 días en el juzgado.

El juez Juan Carlos Peinado ha convocado para este lunes a las seis de la tarde la audiencia previa protocolaria de cara al futuro juicio en el que se sentarían en el banquillo Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

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A los tres les ordenó comparecer personalmente porque la pena a la que se enfrentan "podría provocar alguna conducta (...) tendente a eludir la acción de la Justicia", y les advirtió de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no acudían.

En su quinta comparecencia ante el juez desde que comenzó la causa en abril de 2024, Begoña Gómez ha accedido a la sede judicial por el garaje y ha entrado a las 18:20 horas en el juzgado de instrucción número 41, vestida de negro como en las ocasiones anteriores.

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Se trata de la audiencia preliminar con la que se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado contra los tres procesados por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

A este trámite deben acudir, además de los tres investigados con sus letrados, el fiscal, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular al considerarse perjudicada en la causa.

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El magistrado suele dar la palabra a los abogados de las acusaciones y las defensas para que expliquen su posición -que ya han ido reiterando a lo largo de la causa- y los investigados pueden intervenir o no, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Las acusaciones pueden pedir medidas cautelares que se dirimirían en un vistilla posterior a la audiencia, detallan las fuentes.

El letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, que dirige las acusaciones populares, ha explicado a su entrada a los juzgados que pedirá la retirada del pasaporte y la comparecencia en el juzgado cada 15 días de Begoña Gómez y de los otros dos investigados.

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Ha asegurado que hay riesgo de fuga por parte de todos y ha subrayado que "actualmente, con todos los conflictos judiciales que tiene el PSOE, es lógico que de alguna manera intenten evadirse (de la justicia), sobre todo Begoña Gómez".

De cara a esta audiencia la decana de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco, ha publicado un Acuerdo Gubernativo, similar al dictado en las tres ocasiones anteriores, en el que acepta la petición de Presidencia del Gobierno de que Gómez acceda por el garaje y se restrinja el acceso a la planta del juzgado de instrucción número 41. EFE

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