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Barcones asegura que Mazón tuvo disponibles todos los recursos del Estado durante la dana

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Madrid, 15 jun (EFE).- La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha asegurado este lunes que Carlos Mazón, expresident de la Generalitat Valenciana, tuvo a disposición en "todo momento" y de manera "inmediata" todos los recursos del Estado el pasado 29 de octubre de 2024, día de la dana de Valencia.

Barcones ha comparecido ante la comisión del Congreso que investiga la catástrofe en la que fallecieron 230 personas en Valencia y ha destacado el "rigor" en la actuación del organismo que dirige, dependiente del Ministerio del Interior.

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La competencia de la gestión de la catástrofe, según ha recordado Barcones, era "claramente" de la Comunidad Valenciana y no del Gobierno.

"La primera respuesta la ejerce el territorio más cercano, en este caso, la comunidad autónoma. La coordinación táctica y operativa recae en estructura autonómica", ha señalado.

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Y ha añadido que el Es-alert, sistema oficial de alertas de emergencia de Protección Civil en España y que el día de la dana se envió a las 20:11 horas, funciona con una doble verificación de firma, "ambas de cada comunidad autónoma".

"La Comunidad Valenciana tenía registradas a sus dos personas. La Generalitat envió el mensaje cuando consideró y como consideró, ejerciendo sus competencias", ha apuntado.

Pese a que la competencia y la responsabilidad era autonómica, Barcones ha comentado que se puso toda la capacidad del Estado a disposición de la Generalitat.

"Todos los medios del Estado estuvieron a disposición de la comunidad autónoma. En todo momento y de manera automática e inmediata. Se respetó la competencia de la Generalitat", ha indicado.

El problema, según ha explicado Barcones, es que el Gobierno valenciano, pese a tener datos, no activó la situación operativa requerida, que se mantuvo en la más baja (cero) hasta las 14:11 horas del 29 de octubre.

"Nosotros estábamos viendo alertas meteorológicas e hidrológicas de la propia Generalitat, pero seguían en situación operativa cero. Se les llamó: '¿pero estáis en cero con estas alertas o es una confusión y no nos estáis mandando bien la situación operativa en la que estáis?' Y a las 14:11 nos mandan situación operativa uno solo en Ribera Alta y en La Plana de Utiel-Requena, porque el resto llegaron más tarde", ha desvelado.

"Los avisos estaban. Pero los tienes que transformar en situación operativa, que es la que te moviliza los recursos para hacer frente a esta alerta", ha recalcado.

La secretaria general ha destapado, además, que la Generalitat envió dos informes durante el día de la dana, a las 16:45 y 21:30 horas, en los que no se destacaron "datos relevantes" en materia de seguridad, de sanidad y de logística.

El día de la dana, Barcones viajó a Brasil porque se reunió el G-20 para asistir a una comisión permanente para reducir el riesgo e impacto de catástrofes naturales.

"Ese día no iba a tomarme bebidas refrescantes a Brasil. Iba a trabajar en un tema importante para el país. No me dio tiempo a salir del aeropuerto. En 50 horas volé 45. Llegué y solicité volver en el primer avión. Me puse al frente. Salí para Valencia y estuve 3 meses al mando del operativo que Protección Civil desplegó", ha detallado.

"Cuando me monto en el avión, lo que dice la Generalitat es que estamos en situación cero", ha reiterado.

Barcones ha recalcado que Protección Civil no es un órgano unipersonal por lo que su ausencia no mermó la reacción; así como que la Generalitat era la encargada de reportar "el impacto que el agua podía tener en las personas" y que "siempre se ha respetado la competencia autonómica y su gestión responsable". EFE

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