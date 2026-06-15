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Miles de aficionados agotan los autobuses lanzadera habilitados para el Francia-Senegal

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Nueva York, 15 jun (EFE).- Miles de aficionados han agotado las plazas de los autobuses lanzadera habilitados para el partido entre Francia y Senegal del Mundial de fútbol, que se disputará este martes en el estadio Nueva York/Nueva Jersey, informó el comité organizador local.

El director ejecutivo del Comité Organizador de Nueva York y Nueva Jersey, Alex Lasry, indicó este lunes que se han vendido 12.000 billetes para estos servicios de transporte, que trasladarán a los aficionados desde dos puntos de Manhattan y desde un aparcamiento en la localidad de Nutley, en el condado de Essex (Nueva Jersey).

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El coste de cada billete es de 20 dólares, frente a los 80 dólares que costaba inicialmente cada trayecto.

Tras agotarse las plazas, los organizadores han recomendado a los aficionados utilizar el servicio de NJ Transit para llegar al estadio Metlife, que durante el Mundial opera bajo el nombre de New York/New Jersey.

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El billete de ida y vuelta en NJ Transit tiene un coste de 98 dólares, frente a los 105 dólares previstos inicialmente, tras la reducción derivada del patrocinio de varias empresas.

"Para los aficionados que aún no han finalizado sus planes de viaje, NJ Transit sigue siendo la forma más rápida de llegar al New York New Jersey Stadium y salir de él. Animamos a todos los aficionados que aún no hayan decidido a considerar esta opción para estar en sus asientos a tiempo para el inicio del partido", señaló Lasry.

El primer partido en el Metlife, disputado el sábado entre Marruecos y Brasil, se registraron importantes problemas de movilidad en los accesos al recinto, con atascos y un uso desigual del transporte público. El partido reunió a 80.663 espectadores y terminó con empate 1-1.

Entretanto, el entrenador de la selección senegalesa, Pape Thiaw, afirmó este lunes que es una "lástima" para su selección no poder contar con sus aficionas venidos de Senegal por las prohibiciones de visados de Estados Unidos.

Thiaw se tendrá que conformar con el apoyo de los inmigrantes senegaleses que viven en el país, algunos de ellos instalados en el pequeño barrio de Little Senegal en Harlem (Nueva York). EFE

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