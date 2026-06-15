Espana agencias

Liberadas 8 personas explotadas laboralmente en La Rioja al anular su voluntad

Guardar
Google icon

Logroño, 15 jun (EFE).- La Guardia Civil ha liberado en Rincón de Olivedo (La Rioja) a ocho personas, de entre 40 y 74 años, que eran explotadas laboralmente mediante un sistema basado en el miedo y la anulación de la voluntad por parte de un clan familiar, cuyos cinco miembros han sido detenidos y cuatro de ellos han ingresado en prisión.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; y el portavoz de la Guardia Civil en esta comunidad, Miguel Ángel Sáez, han dado a conocer este lunes, en una rueda informativa, los detalles de esta operación, denominada ‘Portus-Cale’.

PUBLICIDAD

Esta operación se inició a principios de 2026 al detectar la Guardia Civil indicios de que varias personas de nacionalidad portuguesa podrían estar siendo explotadas laboralmente por otros compatriotas.

Sáez ha señalado que este grupo criminal estaba compuesto por 3 hombres y 2 mujeres, de nacionalidad española y portuguesa y de entre 24 y 50 años; y operaba de forma que anulaba la autonomía de las víctimas y “se aprovechaba de su situación de necesidad para tratarlas como una ‘mercancía’ de la que obtener beneficio”.

PUBLICIDAD

Los responsables de la organización ingresaron 2,5 millones de euros desde 2022 por trabajos agrícolas.

Según ha explicado el portavoz de la Guardia Civil, viticultores, agricultores y particulares de La Rioja Baja y la ribera de Navarra contrataban los servicios de este clan y, en muchos casos, eran "plenamente conscientes de la precariedad en la que se encontraban los trabajadores".

Sáez ha precisado que una bodega y uno de sus directivos son investigados como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores al recurrir de forma continuada a los servicios de este grupo criminal, al que abonó 569.000 euros.

La investigación, ha proseguido, ha constatado que una de las víctimas de esta organización decidió marcharse y murió al ser atropellada en Calahorra (La Rioja) por tres vehículos el pasado 8 de febrero.

Las víctimas, sometidas a jornadas de entre 12 y 16 horas diarias y que han pasado a ser testigos protegidos, “eran alimentadas con carne en mal estado y se les facilitaba el acceso al alcohol por parte de los explotadores como mecanismo de control y aislamiento social”, ha subrayado.

El portavoz ha remarcado que algunas víctimas acumulaban años de trabajo sin percibir salario alguno; otras cobraban 4 euros por hora, de los que se les descontaban gastos de tabaco y alcohol; y "llegaron a ser agredidas físicamente por el simple hecho de encontrarse enfermas y no poder acudir a su jornada laboral”.

La investigación se centró en un núcleo familiar liderado por una mujer, “la jefa”, quien actuaba junto a su marido, dos de sus hijos y la pareja de uno de ellos.

Los cinco fueron detenidos en abril último como presuntos autores de los delitos como pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos y blanqueo de capitales. EFE

1011796

sjf/alg/mcm

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Iker Muniain firma por una temporada como entrenador del Salamanca CF UDS en Segunda RFEF

Infobae

Gemma Gili renueva hasta 2027

Infobae

Interior reconocerá con un distintivo la labor de las agentes en la visita del papa

Infobae

Las agendas de Santos Cerdán lo sitúan al tanto de la trama del 'caso Leire' para anular procedimientos judiciales

Las agendas de Santos Cerdán lo sitúan al tanto de la trama del 'caso Leire' para anular procedimientos judiciales

CCOO denuncia la opacidad de las comunidades del copago de los usuarios en dependencia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PSOE y Sumar anuncian un acuerdo sobre la ‘ley mordaza’ para derogar los delitos de ofensas religiosas y contra la Corona

PSOE y Sumar anuncian un acuerdo sobre la ‘ley mordaza’ para derogar los delitos de ofensas religiosas y contra la Corona

El Gobierno celebra el acuerdo de paz entre EEUU e Irán, pero aparca la idea de mandar barcos españoles para reabrir el estrecho de Ormuz

Begoña Gómez se enfrenta a su cita judicial más importante: el juez Peinado quiere acelerar hacia el juicio oral y la Fiscalía insiste en archivar la causa

La semana que puede marcar un antes y un después para Zapatero: así llega el expresidente a una declaración judicial sin precedentes en la democracia española

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

ECONOMÍA

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

Comprar una casa en verano puede ser una buena opción: estas son las principales razones, según los expertos

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

“Es muy raro encontrar un espetero, el oficio se está perdiendo”: la profesión entre brasas y humo que ya no atrae a los jóvenes de la Costa del Sol

DEPORTES

España, el campeón menos goleador de un mundial: ocho goles en siete partidos

España, el campeón menos goleador de un mundial: ocho goles en siete partidos

A qué hora y dónde ver España-Cabo Verde: la Selección española comienza su andadura en el Mundial 2026

España vs Cabo Verde, en directo: minuto a minuto del partido debut de la Selección española en el Mundial 2026

Es oficial | Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid: 55 millones de euros, 6 temporadas y un golpe a Barcelona, Atlético... y Xabi Alonso

Gaethje deja KO a Ilia Topuria delante de Trump: el luchador estadounidense le quita el cinturón al español en la primera derrota de su carrera