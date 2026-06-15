La Justicia suspende el sacrificio de una perra llegada en patera a Ibiza desde Argelia

Ibiza, 15 jun (EFE).- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha estimado la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento de Ibiza y ha acordado suspender la orden de sacrificio de Ikram, una perra llegada a la isla desde Argelia en una patera.

Según ha informado el consistorio, el auto judicial establece que el animal, raza mastín italiano y que llegó por la vía irregular en abril de 2025, continuará aislado y bajo vigilancia veterinaria en el Centro de Protección Animal de Sa Coma.

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La decisión se toma mientras se resuelve el procedimiento contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento contra la decisión de la Dirección General de Salud Pública del Govern balear.

La resolución también determina que el Ayuntamiento seguirá asumiendo los gastos derivados de su atención y mantenimiento durante este periodo.

Ikram llegó a Ibiza junto a su propietario, un ciudadano argelino mayor de edad, y tras ser recogida por el centro municipal se comprobó que no presentaba heridas compatibles con mordeduras ni síntomas de rabia.

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Posteriormente, Salud Pública ordenó su sacrificio al proceder de un país con rabia endémica.

El Ayuntamiento recurrió la medida al considerar que la corta edad del animal, la ausencia de lesiones y su permanencia en aislamiento reducían al mínimo el riesgo sanitario.

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En su auto, el TSJIB señala que la protección de la salud pública puede compatibilizarse en este caso con el bienestar animal, dado que la perra permanece aislada, sometida a control veterinario permanente y sin representar un riesgo para la población.

Asimismo, considera que ejecutar el sacrificio antes de que se resuelva el procedimiento causaría un perjuicio irreversible si finalmente prosperara el recurso municipal.

Se trata del segundo caso de este tipo en Ibiza. El pasado mes de mayo, el TSJIB también acordó suspender cautelarmente la orden de sacrificio de un cachorro mestizo de caniche de tres meses llegado en patera a la playa de s'Estanyol, en Santa Eulària.

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El can llegó el pasado diciembre junto a una familia argelina y fue trasladado a las instalaciones de Natura Parc, en Mallorca, donde aún permanece aislado y bajo vigilancia veterinaria.

El Ayuntamiento recurrió la decisión de Salud Pública y la Sala entendió entonces que el mantenimiento del aislamiento permitía garantizar la protección de la salud pública mientras se resolvía el litigio, evitando además un daño irreversible en caso de que el recurso municipal fuera finalmente estimado. EFE

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