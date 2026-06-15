1-1. Bélgica reacciona a medias y Egipto sigue sin ganar en el Mundial

Redacción deportes, 15 jun (EFE).- La selección de Bélgica empató 1-1 contra Egipto, que sigue sin ganar en su historia en los Mundiales y a la que igualó un 0-1 en contra con la irrupción de Romelu Lukaku, que forzó un tanto en propia puerta en el minuto 66 para equilibrar el marcador a los 14 segundos de entrar al terreno de juego del estadio Lumen de Seattle. EFE

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