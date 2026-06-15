1-1. Bélgica reacciona a medias y Egipto sigue sin ganar en el Mundial

Redacción deportes, 15 jun (EFE).- La selección de Bélgica empató 1-1 contra Egipto, que sigue sin ganar en su historia en los Mundiales y a la que igualó un 0-1 en contra con la irrupción de Romelu Lukaku, que forzó un tanto en propia puerta en el minuto 66 para equilibrar el marcador a los 14 segundos de entrar al terreno de juego del estadio Lumen de Seattle. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
'Fuenteovejuna', Oriol Pla y Rocío Molina acaparan los Premios Godot de artes escénicas
1-1. Lukaku salva un punto en 14 segundos
Miles de aficionados agotan los autobuses lanzadera habilitados para el Francia-Senegal
Bielsa apuesta por Darwin Núñez y Fede Viñas en punta para el debut ante Arabia Saudí
Pape Thiaw lamenta las medidas prohibitivas de visado de EEUU para aficionados senegaleses
MÁS NOTICIAS