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Lamine Yamal: “Saldrá todo como lo deseamos, no lo dudéis”

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Atlanta (EE.UU.), 15 jun (EFE).- El español Lamine Yamal aseguró, tras el 0-0 ante Cabo Verde en el debut en el Mundial, que aunque el objetivo de la Roja aún está lejos, todo saldrá como lo desean, en referencia a la meta de ganar el torneo.

“Primer partido del Mundial y sumamos un punto. Sabemos que es una competición larga y que el objetivo aún está lejos, seguiremos trabajando y saldrá todo como lo deseamos, no lo dudéis”, escribió en sus redes sociales Yamal, que volvió a jugar este lunes tras superar una lesión muscular.

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Además, agradeció a Dios y a su familia por poder volver al campo de juego tras disputar su último partido el pasado 22 de abril.

“Quiero dar gracias a Dios por permitirme volver a jugar después de la lesión. También a mi familia por estar siempre a mi lado, apoyándome y acompañándome en cada paso de este camino”, publicó. EFE

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