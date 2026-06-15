En libertad dos de los detenidos por la muerte de un joven apuñalado en Santander

Santander, 15 jun (EFE).- Dos de los detenidos por la muerte del joven apuñalado este fin de semana en Santander han quedado en libertad provisional tras pasar este lunes a disposición judicial.

Lo ha acordado la titular de la plaza número 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, en funciones de guardia, porque en este momento procesal no existen elementos suficientes para atribuirles la autoría del apuñalamiento.

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Así, el Ministerio Público no ha solicitado su ingreso en prisión provisional y la instructora no lo ha acordado, ha informado el Tribunal Superior de Justicia en una nota de prensa.

El Tribunal de Instancia ha incoado diligencias por un delito de homicidio.

Los dos detenidos deberán presentarse semanalmente ante el tribunal, no podrán disponer de su pasaporte y tienen prohibido salir del país.

La Policía ha detenido este lunes por estos hechos a otro hombre, que pasará a disposición judicial en los próximos días.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, no ha descartado más detenciones relacionadas con la muerte del joven durante una reyerta en la zona de Puertochico en la madrugada del sábado al domingo.

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EFE

lcj/jlp