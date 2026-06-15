Espana agencias

En libertad dos de los detenidos por la muerte de un joven apuñalado en Santander

Guardar
Google icon

Santander, 15 jun (EFE).- Dos de los detenidos por la muerte del joven apuñalado este fin de semana en Santander han quedado en libertad provisional tras pasar este lunes a disposición judicial.

Lo ha acordado la titular de la plaza número 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, en funciones de guardia, porque en este momento procesal no existen elementos suficientes para atribuirles la autoría del apuñalamiento.

PUBLICIDAD

Así, el Ministerio Público no ha solicitado su ingreso en prisión provisional y la instructora no lo ha acordado, ha informado el Tribunal Superior de Justicia en una nota de prensa.

El Tribunal de Instancia ha incoado diligencias por un delito de homicidio.

Los dos detenidos deberán presentarse semanalmente ante el tribunal, no podrán disponer de su pasaporte y tienen prohibido salir del país.

La Policía ha detenido este lunes por estos hechos a otro hombre, que pasará a disposición judicial en los próximos días.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, no ha descartado más detenciones relacionadas con la muerte del joven durante una reyerta en la zona de Puertochico en la madrugada del sábado al domingo.

PUBLICIDAD

EFE

lcj/jlp

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ignacio Suárez deja el Huesca y jugará en el Atlético Valladolid las dos próximas campañas

Infobae

Competencia investiga un posible cártel en el suministro de sueros hospitalarios

Infobae

El PSOE asegura que no ha tramitado contratos con "objeto" de pagos a Leire Díez

Infobae

El PSOE pide respetar el aplazamiento de la declaración de Zapatero y confía en que el expresidente "entrará a todo"

El PSOE pide respetar el aplazamiento de la declaración de Zapatero y confía en que el expresidente "entrará a todo"

El PSOE atribuye a Cerdán los viajes pagados a Leire Díez y desvincula al resto de la Ejecutiva y a la gerente

El PSOE atribuye a Cerdán los viajes pagados a Leire Díez y desvincula al resto de la Ejecutiva y a la gerente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz propone juzgar al socio de Aldama y a un capitán de la Guardia Civil por un fraude de 148 millones en el IVA de los hidrocarburos

El juez Pedraz propone juzgar al socio de Aldama y a un capitán de la Guardia Civil por un fraude de 148 millones en el IVA de los hidrocarburos

El PSOE no descarta querellarse contra Leire Díez

Zapatero pide a la Audiencia Nacional aplazar su comparecencia sobre las joyas de su despacho y declarar solo por el rescate de Plus Ultra

La UCO encuentra entre los papeles de Santos Cerdán un escrito en el que Leire Díez apunta a su presunto liderazgo

PSOE y Sumar anuncian un acuerdo sobre la ‘ley mordaza’ para derogar los delitos de ofensas religiosas y contra la Corona

ECONOMÍA

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

Madrid amplía las pruebas para obtener la licencia de conductor VTC: 3.650 nuevas plazas en 10 convocatorias

Renfe critica que la Comunidad de Madrid exija empadronamiento para el abono transporte: “La medida genera desigualdades y segregación”

Comprar una casa en verano puede ser una buena opción: estas son las principales razones, según los expertos

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La Operación Paso del Estrecho 2026, que conecta España y Marruecos, arranca con previsiones récord: claves de esta edición y principales puertos

DEPORTES

Quiénes son los capitanes de la selección española en el Mundial 2026

Quiénes son los capitanes de la selección española en el Mundial 2026

Justin Gaethje se ríe de Ilia Topuria tras su victoria en la Casa Blanca: “Es un chico tan bonito...”

Burela, el pueblo gallego que vivirá el España-Cabo Verde como un derbi de familia

España, el campeón menos goleador de un mundial: ocho goles en siete partidos

A qué hora y dónde ver España-Cabo Verde: la Selección española comienza su andadura en el Mundial 2026