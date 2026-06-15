El Parlamento cántabro pide que el monumento a Carrero homenajee a víctimas del terrorismo

Santander, 15 jun (EFE).- El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes una propuesta de Vox para que el monumento al almirante Luis Carrero Blanco en Santoña, su localidad natal, sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y lugar de memoria de las víctimas del terrorismo.

PP y PRC han apoyado la propuesta de Vox en el pleno y solo ha votado en contra el PSOE, que ha apostado por una resignificación del monumento, obra de Juan de Ávalos, también escultor del Valle de los Caídos.

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En la iniciativa se insta al Gobierno de Cantabria a incoar un expediente para declarar BIC el conjunto escultórico dedicado a Carrero Blanco, asesinado por ETA en 1973, seis meses después de ser nombrado presidente del Gobierno de Franco, y promover la paralización de cualquier intento de retirada o modificación.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha defendido el valor artístico del monumento y ha subrayado que no nació de "una imposición dictatorial", sino que fue erigido en 1976 por voluntad de los santoñeses, que se unieron "para homenajear a un hijo de la villa".

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Además, ha argumentado que el monumento "tiene un blindaje" en la ley autonómica de Víctimas del Terrorismo porque Carrero Blanco ostenta la condición de víctima, lo que "neutraliza", a su juicio, cualquier apelación a la Ley de Memoria Democrática.

El diputado del PP Íñigo Fernández ha mostrado su apoyo a que el monumento se dedique a las víctimas del terrorismo. Ha recordado que el almirante fue una de las primeras y que en Santoña se produjo uno de los últimos atentados mortales de ETA.

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El popular ha acusado al PSOE de pretender que las víctimas del terrorismo sean olvidadas, pero que el recuerdo "de lo que pasó hace 90 años sea permanente" con el único objetivo de dividir a la sociedad.

Al igual que el PP y Vox, el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha apelado a la voluntad de los vecinos de Santoña, que, como hicieron con el cartógrafo Juan de la Cosa, erigieron el monumento "a un ilustre santoñés" que, además, fue benefactor de la villa.

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Hernando ha defendido la necesidad de "mirar hacia adelante y apostar por la democracia", explicando a los jóvenes quién fue Carrero Blanco, pero ha subrayado que no se puede eliminar un monumento "que forma parte de la vida de los santoñeses".

El portavoz del PSOE, Mario Iglesias, ha advertido de que el monumento "sigue siendo un imán para los nostálgicos de la dictadura franquista" y ha añadido que, aunque Carrero Blanco fue víctima del terrorismo de ETA, participó "del terrorismo de Estado que dictaba condenas de muerte".

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Además, ha afirmado que las víctimas del terrorismo no merecen que se las "utilice como escudo". "La solución no es un BIC, es dejar de exaltar la dictadura y empezar a contar la verdad", ha defendido, antes de anunciar un "no rotundo" del PSOE a la propuesta. EFE

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