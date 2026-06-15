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Díaz pide a las empresas reforzar la protección de los trabajadores ante el calor extremo

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Barcelona, 15 jun (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, ha instado este lunes a las empresas a que apliquen la normativa de prevención laboral para proteger a los trabajadores del calor extremo este verano.

Así lo ha dicho en el XV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica, organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en Barcelona.

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En concreto, la ministra ha informado de que la Inspección de Trabajo remitirá esta semana un total de 113.916 avisos a empresas de sectores vulnerables al calor, como el sector agrario o de la construcción, para informarles de la normativa obligatoria de protección de los trabajadores ante temperaturas extremas.

"Yo soy gallega, me decían mis hermanos estos días que el calor que hace en Galicia es insoportable... El cambio climático existe y es real y nuestro país es un país de riesgo", ha lamentado la ministra, quien ha recordado que han tenido que adaptar la normativa de prevención de riesgo a los fenómenos climáticos extremos.

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En este contexto, ha recordado que entre junio y septiembre de 2025 se realizaron 10.784 actuaciones inspectoras relacionadas con estas condiciones, que derivaron en 291 infracciones y sanciones por un importe total de aproximadamente 1,56 millones de euros.

Por otra parte, ha urgido al Congreso a aprobar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ha calificado como la norma "más importante" de su ministerio en esta legislatura, por tener que ver con la "vida y la salud de los trabajadores".

Ha señalado que la prevención laboral es un "debate de época" y que está vinculada directamente con el absentismo laboral: "Quizá si hiciéramos una buena prevención de riesgos, si actuáramos antes, no tendríamos muchos de los resultados (de bajas por incapacidad temporal) que tenemos hoy en día", ha subrayado. EFE

(vídeo)

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