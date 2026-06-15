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Un nuevo libro de la Premio Princesa de Asturias la poeta rumana Ana Blandiana

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Salamanca, 15 jun (EFE).- El nuevo libro 'En el mortero de la esencia: Asedios a la poética' de Ana Blandiana, de Ediciones Universidad de Salamanca, reúne textos de la Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, artículos de crítica literaria de especialistas y una selección de poemas que autores españoles han dedicado a su obra.

La poeta rumana ha asistido este lunes a la presentación de este libro en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, en el marco de las actividades del V Centenario de la Escuela de Salamanca, ocasión que la 'honoris causa' por esta institución académica ha aprovechado para impartir además la conferencia 'La Escuela de Salamanca: un modelo universal'.

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El libro, editado por los profesores Fernando Sánchez Miret, Francisca Noguerol y Viorica Patea, explora, a través de catorce ensayos críticos sobre aspectos muy variados de su obra en verso y en prosa, a Blandiana como "una voz poética que merece ser oída y estudiada y con la que otros poetas entran en diálogo".

La obra arranca con dos textos de Ana Blandiana, poeta rumana universal, que tiene una vinculación especial con la Universidad de Salamanca, y se suman, asimismo, quince poetas que tejen un diálogo directo con Blandiana a través de sus propios poemas o con acercamientos creativos a su obra.

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El libro rinde homenaje a esta escritora galardonada con el Princesa de Asturias de las Letras 2024 (también incluye su discurso de recepción del galardón), a la vez que contribuye a ahondar en reflexiones diversas acerca de las preguntas fundamentales sobre la existencia del ser humano que la autora desarrolla en su producción literaria. EFE

cgc/mr/aam

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