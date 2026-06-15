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La Audiencia Nacional condena a cárcel a 11 miembros de los Dominican Don't Play por pertenencia a organización criminal

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La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a penas de entre un año y medio y cuatro años de cárcel por el delito de pertenencia a organización criminal a los once integrantes de una célula territorial del grupo juvenil criminal Dominican Don't Play (DDP).

Con todo, la Sala de lo Penal ha absuelto en su sentencia, recogida por Europa Press, a uno de ellos del asesinato de otro joven, cometido el 5 de febrero de 2022 en un parque del distrito madrileño de Usera, por no haber quedado probada de manera suficiente su participación en los hechos, pero le condena a cuatro años por un delito de participación activa en organización criminal violenta.

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Los magistrados condenan a 11 de los acusados por pertenencia a organización criminal mientras que absuelve a otros cuatro de ese delito, ya que fue retirada la acusación contra ellos por haber sido condenados anteriormente por este mismo tipo penal, aunque uno de ellos es condenado a 3 años de cárcel por falsificación de moneda.

Otro de los acusados resulta condenado a la pena más alta, un total de 5 años y medio de cárcel, de los cuales un año y seis meses corresponde al delito de organización criminal y otros cuatro años a falsificación de moneda.

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La causa fue tramitada inicialmente en un juzgado ordinario de Madrid pero se juzgó en la Audiencia Nacional al considerar el Tribunal Supremo que debía ser el órgano central el competente al existir una acusación por delito de falsificación de moneda.

El tribunal señala que los Dominican Don't Play es una organización criminal juvenil estructurada, jerarquizada y estable, implantada en España mediante células o agrupaciones denominadas "coros".

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EuropaPress

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