El turismo de compras generó un gasto superior a los 11.000 millones en 2025, un 4,7 % más

Madrid, 15 jun (EFE).- El turismo de compras generó un gasto de 11.317 millones de euros en España en 2025, un 4,7 % más que un año antes, con más de 8,5 millones de turistas, un 2 % más, situándose ambos porcentajes por debajo de los crecimientos del conjunto del turismo internacional del 6,8 y del 3,2 %, respectivamente.

En comparación con 2019, el segmento de compras tuvo el año pasado un crecimiento del 3,9 % en turistas y del 37,2 % en volumen de gasto en destino, cifras que también son inferiores a los incrementos del turismo extranjero en su conjunto, del 15,9 y del 46,2 % (sin transporte internacional), respectivamente, en el mismo período.

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En los últimos tres años, el turismo de compras ha estado en torno a un 9 % de los turistas internacionales recibidos en España, según un informe de Turespaña, que destaca que su estancia media es inferior, pero el gasto medio por viajero y viaje es superior en comparación con el resto de segmentos turísticos.

La estancia media de este segmento se redujo en un 5 % en 2025, pasando de 6 a 5,7 días, mientras que el gasto medio por viajero repuntó un 2,6 %, hasta 1.326 euros, y el diario, un 8,4 % (232 euros).

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En 2025, el principal mercado en este segmento fue Estados Unidos, seguido de Marruecos, México, Reino Unido, Argelia, Colombia, Turquía y China.

Alemania, el segundo mercado por volumen de gasto turístico en general, aparece en decimosexto lugar, con una cuota de gasto de turismo de compras del 2 %.

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El mayor volumen de gasto generado por este segmento provino en 2025 del continente americano, con una cuota del 35,7 %, seguido de Europa, con un 27,2 %; Asia, con un 20 %, y África, con un 14,4 %.

Sin embargo, en el total del gasto turístico en destino en 2025, América supuso el 13,3 % y Asia y África solo el 4,8 % y el 2,5 %, cada uno, mientras que Europa representó el 78,3 %.

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Madrid y Cataluña son las comunidades autónomas de destino dominantes en este segmento, con una cuota conjunta del 63 %, seguidas de la Comunidad Valenciana (12,2 %).

En cuanto al perfil motivacional del turista de compras en 2025, destaca "claramente" la cultura respecto de los turistas 'non shopper', que vinieron aún mayoritariamente con una motivación principal de sol y playa, mucho menos prominente en este segmento.

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En 2025, las actividades relacionadas con el turismo cultural, así como con el gastronomía destacan para el segmento de compras.

Precisamente, tanto el turismo cultural como el gastronómico son actualmente motivaciones de viaje con tendencia creciente en España.

El turismo cultural, en el que se puede incardinar el gastronómico en sentido amplio, es el segundo en importancia, por detrás del de sol y playa.

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Aunque este último aún representa la principal motivación ha ido perdiendo peso en los últimos años, pasando de representar el 51,6 % del gasto total en 2016 al 36,7 % en 2025, en tanto que el cultural concentra una cuota del 23,2 %.

De los 96,8 millones de turistas llegados a España en 2025, apenas 445.000 vinieron motivados principalmente por la gastronomía (frente a 22,5 millones por turismo cultural o 35,1 millones por el de sol y playa), pero. eso sí, su cuota pasó del 0,2 % en 2016 al 0,46 % en 2024 y aumentó en términos absolutos con una tasa de variación de 199 %.

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Por otro lado, en 2025, más de 25 millones de turistas afirmaron haber realizado, entre otras, actividades gastronómicas o relacionadas con el vino, más del doble (221 %) que en 2016 y un 25,6 % del total de turistas (frente al 10,3 % que suponían en 2016).

Las actividades enogastronómicas están asociadas a un gasto de 37.261 millones de euros y se sitúan en sexta posición entre las actividades que más gasto total en viaje generan, siendo, con mucha diferencia, las que más han crecido en gasto total generado desde 2016.

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Por lo que respecta a la rentabilidad de este tipo de turismo, los viajeros que declaran haber realizado actividades de este tipo han gastado por persona y día un 65 % más que en 2016, mientras que el crecimiento medio en ese periodo es del 50 %.

Los turistas que realizaron actividades enogastronómicas en el último año tendieron a venir en mayor proporción de países no europeos, especialmente los iberoamericanos (Argentina, Colombia, México y Brasil). EFE