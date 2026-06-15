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El PSOE asegura que no ha tramitado contratos con "objeto" de pagos a Leire Díez

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Madrid, 15 jun (EFE).- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado este lunes que desde el partido no se han tramitado contratos con "objeto" de pagos a la exmilitante Leire Díez y ha incidido en que no hay nada en este caso que "se pueda dirigir" hacia el secretario general, Pedro Sánchez, y la Ejecutiva actual.

En una rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva, Torró ha explicado que todos los contratos "ejecutados" tienen por objeto "servicios ordinarios" como "asistencia jurídica o consultoría" y ha añadido que el PSOE "no tiene ninguna relación contractual" con ella.

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Ha subrayado que en el PSOE confían en que sus miembros actúen siempre de buena fe y si alguien del partido "se salió de ese objeto" y actuó "al margen de la legalidad" tendrá que ser la justicia quien lo determine.

En ese sentido, ha asegurado que ningún secretario de Organización "necesita autorización de nadie" para ordenar el pago de un billete de transporte o unas dietas y que los trabajadores del partido cumplen las órdenes que reciben.

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A preguntas de la prensa, se ha referido al nuevo informe de la UCO conocido este lunes y en el que aparecen viajes sufragados a Díez y facturas emitidas al PSOE por el abogado Jacobo Teijelo, defensor del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

Torró ha apuntado a que los servicios prestados por Teijelo fueron para dar asistencia a Santos Cerdán cuando estaba al frente de la Secretaría de Organización y ha especificado que no han podido entregar la documentación relativa a dos facturas del abogado de un total de 53.000 euros porque "nunca" se hicieron esos pagos y que, por tanto, no cuentan con esa documentación.

En ese sentido, fuentes del partido han precisado que esas facturas llegaron a Ferraz cuando Cerdán ya no era dirigente en el partido y que por tanto decidieron devolverlas.

La secretaria de Organización ha subrayado además que "no hay nada" del caso Leire "que se pueda dirigir al PSOE y al presidente del Gobierno" porque no han formado parte de esos hechos.

Ha incidido en que Sánchez no se reunió con la exmilitante ni conoce las "andanzas" que ella y el resto de la supuesta trama hayan podido llevar a cabo.

"Ni el presidente, ni esta casa ni la dirección federal. Tendrán que responder otros de las acciones que han realizado individualmente", ha declarado.

Por tanto, ha dicho Torró, en Ferraz entienden que "no hay causas para imputar" al PSOE como persona jurídica y ha defendido el hacer de los trabajadores del partido y en concreto de la gerente, Ana María Fuentes, quienes han cumplido con la ley.

La dirigente socialista ha insistido además en que el partido no descarta ninguna acción judicial contra Díez o cualquier que "utilice en falso" el nombre de la formación, pero ha subrayado que hay ser "cautelosos" antes de tomar una decisión porque los tiempos de la justicia "no son siempre los mediáticos" y lo que existen hasta el momento son "indicios". EFE

(Foto) (Vídeo)

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