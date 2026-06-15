David Villa coloca a España en el 'top tres' de candidatas a ganar el Mundial

Madrid, 15 jun (EFE).- El exfutbolista y campeón de Europa y del mundo con la selección española David Villa aseguró este lunes que el equipo que dirige Luis de la Fuente está en el 'top tres' de candidatos a alzarse con el título de campeón del mundo.

En declaraciones en un acto organizado por Lay's en el pabellón Vista Alegre de Madrid con motivo del debut de España en el Mundial ante Cabo Verde, donde se habilitó el "sofá más largo de España", un serpenteante asiento dispuesto a pie de pista con capacidad para 200 personas, Villa puso en valor los buenos resultados de la selección española en los últimos años.

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"Son campeones de Europa, cada partido que han jugado han competido, han hecho grandes partidos y en el campo han demostrado a todo el mundo que son uno de los grandes favoritos y, por tanto, la ilusión es máxima", declaró.

El campeón en 2010 del único Mundial cosechado por España, recordó que "hay que ser conscientes de la dificultad que supone ganar un Mundial y seguramente muchos sean muy jóvenes y no lo hayan vivido, pero que pregunten a la gente que vivió ese 2010, fue superespecial porque toda la gente en España fue feliz"

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El máximo goleador histórico de la selección española señaló que se siente "emocionado" por el debut de España en el Mundial y que el primer partido en esta competición "siempre es especial".

Sobre la posibilidad de que alguno de los jóvenes de la nueva generación pueda batir el récord de 59 goles que le mantiene como el máximo goleador histórico de la selección española, el asturiano dijo que "algún día va a llegar alguien que lo supere".

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Villa, sin embargo, subrayó que para él "el orgullo seguirá siendo el mismo" porque estar en la lista de los máximos goleadores de España "es muy difícil". EFE