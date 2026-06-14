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Saibari cree que Marruecos mereció ganar: "Si perdonas contra un grande, lo pagas caro"

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Newark (EE.UU.), 13 jun (EFE).- Ismael Saibari, autor del gol de Marruecos en el empate contra Brasil de la primera jornada del Grupo C del Mundial, cree que su selección mereció ganar a la Canarinha en Nueva Jersey, pero recordó que cuando uno perdona contra un grande, lo paga "caro".

"Hicimos un buen partido. Fue contra un buen rival y al final terminó 1-1. Ahora ya pasamos página y pensamos en el próximo encuentro", declaró el centrocampista del PSV Eindhoven en la zona mixta del MetLife Stadium.

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Saibari adelantó a los Leones del Atlas en el minuto 21 tras aprovechar un excelente pase de Brahim Díaz desde el centro del campo. Once minutos después empató Vinícius Júnior con un trallazo desde el pico del área pequeña.

"Sí, (merecimos ganar), pero así son las cosas cuando no metes gol. Si perdonas contra un grande, lo pagas caro. Al final, no podemos quedarnos pensando en eso. Jugamos bien, generamos muchas ocasiones y hay bastantes cosas por mejorar. Así que ya está, a enfocarse en el próximo partido", manifestó.

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Saibari avisó que todos los partidos van a ser "difíciles" en la Copa del Mundo, ya que todas las selecciones participantes "son buenos equipos" y "no están aquí por casualidad".

En este sentido, llamó a prepararse "al máximo" para los dos próximos encuentros del Grupo C contra Escocia y Haití. EFE

(vídeo)

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