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De Jong, sobre Países Bajos: "No estamos en crisis"

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Arlington (Texas), 13 jun (EFE).- El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong aseguró este sábado que su selección no está en crisis, pese a las críticas recibidas tras el sufrimiento que le supuso el triunfo ante Uzbekistán por 2-1 en el último partido amistoso previo al Mundial 2026.

Países Bajos necesitó dos penaltis, ejecutados por Cody Gakpo -el último en el minuto 98- para imponerse a la modesta selección asiática, lo que ha alimentado las críticas contra el equipo de Ronald Koeman.

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"No estamos en crisis. Tenemos que mejorar en algunas cosas, pero no veo la crisis de la que tanto se haba, quizás por algunos de ustedes. Estamos listos, bien preparados. Entiendo que la gente esté pesimista, pero mañana tendrán razones todos para ser optimistas", destacó

En la conferencia de prensa de Países Bajos este sábado, De Jong se mostró de acuerdo con las pausas de hidratación implementadas para este Mundial. "Esos dos minutos son importantes. En los entrenamientos ya paramos después de 22 minutos de trabajo". EFE

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