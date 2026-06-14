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Caras de desconcierto y uñas comidas: Brasil, optimista a pesar del flojo debut en la Copa

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São Paulo, 13 jun (EFE).- Manos agarrándose la cabeza, caras de desconcierto y uñas comidas. Los nervios se apoderaron este sábado de decenas de aficionados brasileños que acudieron a asistir el debut de la Canarinha contra Marruecos al Fan Fest de São Paulo.

Aunque los gritos de aliento no faltaron, el empate 1-1 dejó un sabor agridulce entre los hinchas que se congregaron frente a las pantallas gigantes para ver juntos el estreno mundialista.

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El golpe llegó a los 21 minutos, cuando el centrocampista Ismael Saibari sorprendió con una vaselina sobre Alisson Becker.

Un alarido generalizado invadió el ambiente y se sumaron nuevas caras de desilusión a las que ya estaban presentes a raíz de la desorganización que estaba mostrando el equipo dirigido por Carlo Ancelotti hasta ese momento.

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Diez minutos después, Vinicius apareció para empatar, barajar y dar de nuevo, lo que devolvió un poco la esperanza a los 'torcedores' presentes, que esperaban una remontada heroica de la mano de una renovada selección brasileña, que finalmente no sucedió.

"El partido me pareció regular. Brasil podría haber dado más. Faltó garra, faltó fuerza, determinación", expresó a EFE tras el partido Ana Paula, de 46 años, que asistió a la fiesta masiva organizada dentro del Estadio Pacaembú, en São Paulo.

El marcador no se movió del empate, y la impaciencia y la frustración generalizada por la ausencia de Endrick en el campo de juego se hicieron notar.

"Sabía que iba a ser 1-1", expresó Alexandre, de 42 años. "Pero lo importante es poner en la cancha a jugadores que quieran jugar: Endrick, Rayan, Danilo".

"Pensé que Ancelotti iba a poner a Endrick, porque así todo mejoraría y el juego daría un vuelco", comentó a EFE Gabriele, de 17 años, quien tenía sus esperanzas puestas en el delantero de 19 años, que fue decisivo en el último amistoso de Brasil contra Egipto (2-1).

Incluso de caras largas, los aficionados brasileños se negaron a encender las alarmas de forma prematura.

A pesar de los reclamos y la tensión vivida durante los 90 minutos reglamentarios más 10 añadidos, el optimismo prevaleció y la confianza en que la Verdeamarela supere la fase de grupos sigue intacta.

"Confío en que la selección brasileña seguirá en la Copa del Mundo; habiendo ganado o no, la selección brasileña continúa bien. Aún quedan partidos por delante. Espero que Ancelotti arme un mejor equipo para el próximo partido", remató la joven.

"Brasil podría haber sido más rápido y estratégico. Pero fue un buen partido, un buen resultado. Creo que lo haremos muy bien en el próximo", dijo Nicole que, como muchos otros, apuesta que este año el equipo nacional se coronará campeón del mundo por sexta vez en su historia.

Ahora, Brasil irá en busca de los tres puntos necesarios para enderezar su rumbo dentro del Grupo C contra Haití, el viernes 19 de junio.EFE

(vídeo)

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