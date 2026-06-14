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Chemsdine Talbi avisa que Marruecos "seguirá mejorando" después de empatar 1-1 ante Brasil

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Newark, Nueva Jersey (EE.UU.), 13 jun (EFE).- El atacante Chemsdine Talbi avisó este sábado que la selección de Marruecos no se conforma con haber sacado un un empate 1-1 a Brasil en su debut en el Mundial y "va a seguir mejorando".

"La tarde ha sido muy buena, pero esto todavía no ha terminado. Vamos a seguir mejorando y quedan muchos otros partidos para continuar progresando como grupo y a nivel individual", expresó el atacante del Sunderland al término del partido de la primera jornada del Grupo C.

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El marroquí, nacido hace 21 años en Bélgica entró en la cancha en el minuto 65 en sustitución de Brahim Díaz, jugador del Real Madrid.

En la segunda jornada del grupo C, Marruecos se medirá con Escocia el 19 de junio en Boston y cerrará la fase de grupos con Haití en Atlanta el día 24. EFE

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