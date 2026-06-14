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Perú presenta el lema de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027: 'Juntos brillamos más'

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Lima, 13 jun (EFE).- Perú presentó la marca oficial de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, "el mayor certamen deportivo del continente", que se realizarán del 23 de julio al 29 de agosto del próximo año en la capital peruana bajo el lema 'Juntos brillamos más'.

"El Comité Organizador de los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027 presentó la marca oficial del certamen, un emblema que recoge la esencia de la capital peruana y proyecta al mundo el espíritu de una ciudad que se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del deporte", informó la organización en un comunicado.

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La imagen de esta edición, que reunirá a más de 8.000 atletas y paratletas de 41 países de América, está inspirado en la Lima cercana, acogedora y vibrante y su logotipo nace de un trazo libre, fluido y con movimiento que representa a una ciudad que abraza, inspira y deja huella, según explicó el Comité Organizador.

"La propuesta visual integra los colores que dan vida a la capital peruana, el celeste del mar y el cielo, el verde de sus acantilados y espacios naturales, el gris metálico de una ciudad moderna y en constante crecimiento, el naranja del atardecer que nos hechiza; y el morado que conecta con la tradición, la historia y la identidad del país", detalló la organización.

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Para "coronar" esta firma aparece el sol, que se refugia en el mar de la única capital sudamericana ubicada frente al océano Pacífico, un elemento que inspira el concepto central del evento deportivo.

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, afirmó en la información difundida que la nueva identidad de Lima 2027 representa la alegría, la energía y la esencia de Perú y toda su gente.

"Estamos a un poco más de 400 días para que comiencen nuestros Juegos y no me cabe ninguna duda, que será una gran fiesta deportiva, que nos unirá nuevamente como continente. Porque tal como dice su lema, Juntos brillamos más", afirmó Ilic.

Los XX Juegos Panamericanos Lima 2027 se inaugurarán el 23 de julio del próximo año en una ceremonia en el Estadio Nacional y durarán 16 días, que estarán cargados de competencias que se desarrollarán en varias sedes de la capital.

El programa incluye 38 deportes, muchos de los cuales serán clasificatorios a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Por su parte, los VIII Juegos Parapanamericanos albergarán a más de 1.000 paratletas de 34 países, que participarán en 17 deportes y 18 disciplinas y las competencias se realizarán entre el 20 al 29 de agosto de 2027. EFE

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