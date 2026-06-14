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Nagelsmann: "Para hacer un gran Mundial necesitamos a Neuer al máximo"

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San Antonio (EE.UU.), 13 jun (EFE).- Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, aseguró este sábado que, para hacer un gran Mundial, su equipo necesitará "un Manuel Neuer al máximo", y se mostró convencido de que el portero está cerca de su mejor versión tras convivir con problemas en un gemelo.

"Sin duda, está suficientemente preparado para empezar y ha mejorado mucho, cada vez más. No había tenido mucho ritmo antes, pero ahora lo ha tenido. Confiamos en él, está preparado", dijo Nagelsmann en la rueda de prensa previa al estreno de Alemania en este Mundial, este domingo en Houston contra la debutante Curazao.

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"Para tener un buen Mundial, necesitamos a un Manuel al máximo, y creo que puede darnos eso", añadió.

Neuer, de 40 años y campeón del mundo en 2014, apunta al once titular contra Curazao, en el que será su quinto Mundial.

El legendario meta alemán había dado su adiós a la selección el año pasado, pero dio marcha atrás y llega al Mundial tras una magnífica campaña en el Bayern Múnich.

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"El equipo se entrenó muy bien, analizamos muchos partidos, tengo buenas sensaciones, estoy muy tranquilo, feliz por empezar pronto y no tener que pasar todo el día en el hotel", aseguró Nagelsmann.

El técnico alemán se mostró satisfecho por competir a las 12:00 hora local (17:00 GMT) en un NRG Stadium que tiene techo y en el que habrá 22 grados de temperatura durante el encuentro.

"Ya entrenamos, habrá un par de palabras que intercambiaremos, pero los jugadores ya saben lo que tenemos que demostrar. Estoy feliz por jugar pronto y no perder tiempo en el hotel todo el día. Si pasas mucho tiempo en el hotel, no es bueno para los jugadores. Hay jugadores que no están acostumbrados a jugar tan tarde", afirmó.

Nagelsmann destacó que Curazao, pese a ser debutante, cuenta con muchos jugadores que se formaron en Holanda y que tienen buen nivel técnico.

"Es un equipo que ha jugado muchos partidos, el 90% de sus jugadores compite en Holanda y conocemos el nivel del fútbol holandés. Creo que pueden ofrecer un buen rendimiento físico y técnico, y eso los hace un rival complicado", opinó.

Nagelsmann compareció en rueda de prensa acompañado por el centrocampista Aleksandar Pavlovic, que debutará en una Copa del Mundo.

"Manuel es un portero de clase mundial, siempre me da consejos, me ayuda en el campo y eso es muy importante. También es importante jugar con él en el Bayern, porque así puedo estar más cerca de él más a menudo", dijo en su breve intervención. EFE

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