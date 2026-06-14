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El Govern y ERC sellan el cambio legal para crear la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña

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Barcelona, 14 jun (EFE).- El Gobierno catalán y ERC han sellado el cambio legal que debe permitir crear la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, y el Ejecutivo ultima un plan estratégico, del que los republicanos también están al tanto, que incluirá la conexión por ferrocarril entre los principales aeródromos catalanes.

El cambio legal, que las dos partes dan por consensuado, según han explicado a EFE fuentes de las negociaciones, se incorporará en el trámite de enmiendas de la ley de acompañamiento, de acuerdo con lo formalizado en el acuerdo de presupuestos el pasado 19 de mayo.

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La Autoridad Aeroportuaria de Cataluña debe agrupar todas las competencias que la Generalitat ya tiene en materia aeroportuaria y se constituirá con el objetivo de "incidir" en la gestión y hacerlo con "una visión de conjunto", tratando de condicionar las decisiones que tome Aena.

A este mismo ente corresponderá la elaboración de un plan estratégico, sobre el que ya se está trabajando, que fijará el "proyecto de país" que Cataluña tiene en materia aeroportuaria: ahí deberá quedar clara la apuesta por conectar con ferrocarril los varios aeródromos, algo que excede las competencias de Aena, han señalado fuentes conocedoras.

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Por contra, el presidente de Aena, Maurici Lucena, ha dejado clara su oposición a ceder terreno. Lo hizo, por ejemplo, en una intervención en la última junta de accionistas en la que advirtió de que la demanda de "imposible cogestión" que están haciendo algunas comunidades autónomas, junto con las tarifas, "podrían constituir riesgos importantes".

Tanto el PSC como ERC ambicionarían para los aeropuertos la misma gobernanza que se aplica en el Puerto de Barcelona, que es propiedad al cien por cien del Estado pero participan la Generalitat -que nombra a su presidente- y administraciones locales y agentes sociales.

Sin embargo, esta fórmula es considerada inviable en el caso de los aeródromos al ser Aena una sociedad cotizada que pertenece en un 49 % a inversores privados. Sí puede incidirse en la gestión de Aena, han resuelto los equipos negociadores de PSC y ERC, condicionando la toma de decisiones del 51 % que está en manos del Estado.

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