Regresan a sus viviendas las personas desalojadas por el incendio de Padrón (A Coruña)

Santiago de Compostela (A Coruña), 14 jun (EFE).- Las personas que este sábado fueron desalojadas por el incendio forestal de Padrón, que se ha extendido al municipio de Teo, ambos en la provincia de A Coruña, han regresado a sus viviendas, según ha informado el 112 Galicia.

Durante la noche, la situación en los núcleos de población afectados por el incendio de Padrón mejoró mucho en cuanto a la dirección e intensidad del viento, ha precisado la misma fuente.

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No obstante, la Xunta mantiene activas las medidas de protección y control sobre los núcleos de población que pueden verse afectados por el incendio.

La administración gallega declaró el sábado por la tarde la situación 2 de emergencia, que requiere de la intervención de medios estatales por su proximidad a núcleos de población, en concreto, a los de Cruxeiras de Abaixo e Sobrerribas, en Carcacía.

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Fue necesario desalojar la primera de esas poblaciones y también Casa de Chaian, principalmente por la intensidad del humo, según el 112 Galicia, y llegó a cortarse la circulación por dos vías: desde Carcacía a Padrón y desde Vilar do Bispo a Lampai.

El incendio forestal presentaba evolución favorable para su estabilización pero un flanco se reactivó y pasó de las 100 hectáreas del balance de la mañana del sábado a las 330 que se estimaban a última hora de ese día.

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El fuego se declaró el viernes, día con altas temperaturas en Galicia, muy elevadas para la época del año, por encima de los 30 grados, lo que llevó a la Xunta a activar el nivel de alerta 3 (rojo) por episodio de calor. EFE