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Regresan a sus viviendas las personas desalojadas por el incendio de Padrón (A Coruña)

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Santiago de Compostela (A Coruña), 14 jun (EFE).- Las personas que este sábado fueron desalojadas por el incendio forestal de Padrón, que se ha extendido al municipio de Teo, ambos en la provincia de A Coruña, han regresado a sus viviendas, según ha informado el 112 Galicia.

Durante la noche, la situación en los núcleos de población afectados por el incendio de Padrón mejoró mucho en cuanto a la dirección e intensidad del viento, ha precisado la misma fuente.

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No obstante, la Xunta mantiene activas las medidas de protección y control sobre los núcleos de población que pueden verse afectados por el incendio.

La administración gallega declaró el sábado por la tarde la situación 2 de emergencia, que requiere de la intervención de medios estatales por su proximidad a núcleos de población, en concreto, a los de Cruxeiras de Abaixo e Sobrerribas, en Carcacía.

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Fue necesario desalojar la primera de esas poblaciones y también Casa de Chaian, principalmente por la intensidad del humo, según el 112 Galicia, y llegó a cortarse la circulación por dos vías: desde Carcacía a Padrón y desde Vilar do Bispo a Lampai.

El incendio forestal presentaba evolución favorable para su estabilización pero un flanco se reactivó y pasó de las 100 hectáreas del balance de la mañana del sábado a las 330 que se estimaban a última hora de ese día.

El fuego se declaró el viernes, día con altas temperaturas en Galicia, muy elevadas para la época del año, por encima de los 30 grados, lo que llevó a la Xunta a activar el nivel de alerta 3 (rojo) por episodio de calor. EFE

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