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La ciencia de frontera y la excelencia cultural regresan a Bilbao con los premios del BBVA

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Madrid, 14 jun (EFE).- La ciencia de frontera y la excelencia cultural regresan esta semana a Bilbao con la ceremonia de entrega de los premios anuales de la Fundación BBVA, que cada año pone de relieve la importancia del conocimiento como uno de los bienes públicos esenciales para enfrentar los desafíos globales.

La XVIII edición de los Premios Frontera del Conocimiento que organiza la Fundación BBVA en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) reunirá el jueves en el Palacio Euskalduna de Bilbao a los responsables de las entidades organizadoras, al lehendakari, Imanol Pradales, y a los premiados en cada una de las ocho categorías, que abarcan desde las ciencias básicas y la biomedicina hasta la economía y la música.

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Los Premios, dotados con 400.000 euros en cada una de sus categorías, tienen ya una importante relevancia internacional al reconocer contribuciones de singular impacto y promover el conocimiento como la mejor herramienta para afrontar los principales desafíos globales.

Los organizadores han apuntado, como un importante indicador externo de ese prestigio, que 34 de los investigadores reconocidos por estos galardones han recibido posteriormente el Premio Nobel, el máximo reconocimiento científico mundial.

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En el ámbito de las ciencias y la tecnología, los galardonados incluyen a Allan MacDonald y Pablo Jarillo-Herrero en Ciencias Básicas por sus descubrimientos sobre el "ángulo mágico" que permite transformar el comportamiento de nuevos materiales.

En Biología y Biomedicina, Carl June y Michel Sadelain fueron premiados por revolucionar el tratamiento del cáncer mediante la inmunoterapia basada en la modificación genética de las células; en la categoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Joan Daemen y Vincent Rijmen fueron reconocidos por diseñar el sistema de criptografía que protege las conexiones digitales y dispositivos electrónicos a nivel mundial .

En las categorías centradas en el entorno físico y social, el premio de Cambio Climático y Ciencias del Medio Ambiente recayó en Carl Wunsch por sus investigaciones sobre cómo el calentamiento global impacta en los océanos del planeta; en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, Charles Manski fue galardonado por incorporar el concepto de incertidumbre en la investigación económica y aplicarlo a las políticas públicas.

Asimismo, en Ciencias Sociales, se reconoció conjuntamente al Institute for Social Research (Universidad de Míchigan) y a NORC (Universidad de Chicago) por ser referentes globales en la ciencia social basada en datos confiables para el interés público.

En el terreno del pensamiento y las artes, el galardón de Humanidades recayó en Nancy Cartwright por fortalecer la racionalidad científica desde la filosofía y ayudar a fundamentar políticas públicas basadas en la evidencia, y en la categoría de Música y Ópera, la compositora surcoreana Unsuk Chin fue premiada por su virtuosismo innovador, su imaginación sonora única y por crear una voz propia de gran impacto en la música contemporánea. EFE

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