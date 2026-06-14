Espana agencias

La paradoja de Livramento

Guardar
Google icon

Juan José Lahuerta

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- Dailon Livramento apenas marca goles en sus clubes. En las últimas dos temporadas, sólo ha celebrado uno defendiendo las camisetas del Hellas Verona y del Casa Pia. Para el debut de Cabo Verde en un Mundial frente a España, tiene muchas papeletas para ser titular. Y ahí es cuando se crece, porque cuando juega con su selección, funciona.

PUBLICIDAD

Los datos de Livramento no son nada halagüeños para el combinado que dirige Bubista. En su carrera hacia el Mundial, apenas ha marcado un tanto en 59 partidos oficiales repartidos en 2.165 minutos entre la Serie A italiana y la Primerira Liga de Portugal. Lo recibió el Nápoles un 18 de agosto de 2024 en el que era su segundo encuentro con la camiseta del Hellas Verona.

Cuando eche a rodar el balón en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Livramento acumulará exactamente 666 días sin marcar un gol con sus clubes. Es una maldición de la que no puede despegarse y que no hace mucho tiempo era inexistente.

PUBLICIDAD

Y es que, antes de firmar por el Hellas Verona, terminó una temporada excelsa en el MVV Maastricht neerlandés de Segunda División. Allí se hizo un nombre después de celebrar 16 goles y una asistencia con los que consiguió escalar hacia la Serie A italiana.

Con esos números, habría sido normal que su seleccionador no hubiese contado con Livramento para las convocatorias de Cabo Verde. Y mucho menos para entrar dentro de la plantilla final con la que iniciará el Mundial este lunes. Pero con el combinado africano, se transforma.

Livramento es un jugador fuerte, con una gran zancada, rápido y potente. Para el cuerpo técnico de Cabo Verde la velocidad del jugador del Casa Pia es una ventaja. El estilo de juego del equipo de Bubista es perfecto para él. Juega con un bloque medio bajo, líneas juntas, ayudas defensivas en banda, búsqueda rápida de los extremos y delanteros y salidas a la contra vertiginosas.

Y en ese esquema, Livramento funciona, porque en el mismo periodo en el que sumará en breve 666 días sin marcar con sus clubes, ha marcado cinco dianas con Cabo Verde. Las han sufrido Chile, Eswatini y Angola (doblete). Pero su tanto más importante se lo marcó a Camerún, el rival más imponente de Cabo Verde en la fase de clasificación y al que derrotó con un solitario tanto del atacante nacido en los Países Bajos.

Ese gol resultó decisivo para que Cabo Verde terminara por delante de Camerún en su grupo y sellara una clasificación histórica para su primer Mundial. Livramento, que apenas encuentra el acierto en sus clubes, se convirtió entonces en uno de los nombres propios del sueño caboverdiano.

Ahora, frente a España, volverá a asumir una responsabilidad que los números parecen desaconsejar. Su estadística con el Hellas Verona y el Casa Pia invita al escepticismo, pero su trayectoria reciente con la selección cuenta una historia muy diferente. Bubista lo sabe y por eso mantiene su confianza en un futbolista que encaja a la perfección en el plan de juego de Cabo Verde.

Porque hay delanteros que viven del gol y otros que parecen reservarlo para momentos concretos. Livramento pertenece a esa extraña categoría. Acumula 666 días sin marcar con sus clubes, pero llega al Mundial respaldado por cinco tantos con su selección y por el recuerdo imborrable del que tumbó a Camerún. En Atlanta, donde Cabo Verde escribirá la primera página de su historia mundialista, volverá a desafiar a la lógica. Es, al fin y al cabo, la paradoja de Livramento. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinco detenidos y 9 personas liberadas de una red que prostituía a víctimas transexuales

Infobae

Montella: "Tuvimos la posesión un 78 % y 30 disparos, pero no pudimos concretar"

Infobae

Julia Kluemper, la poeta que recita en TikTok para incentivar a la juventud a leer

Infobae

Giulio Macaione recuerda en un cómic lo difícil que fue ser un adolescente gay en los 90

Infobae

El incendio declarado en el campo de tiro de Cerro Muriano (Córdoba) sigue activo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El móvil que complica a Zapatero: qué debe demostrar la Audiencia Nacional para convertir los mensajes del exdirectivo de Plus Ultra en una prueba válida

El móvil que complica a Zapatero: qué debe demostrar la Audiencia Nacional para convertir los mensajes del exdirectivo de Plus Ultra en una prueba válida

El Poder Judicial destinará 3 millones de euros para cuidar la salud de los magistrados y que así puedan trabajar de forma “independiente e imparcial”

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Vídeo: Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”