Irankunda, tras hacer historia: Tim Cahill y Messi son mi mayor inspiración

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- Nestor Irankunda, que se convirtió en el partido ante Turquía en el jugador más joven de Australia en marcar en una fase final mundialista, aseguró que Tim Cahill, el máximo goleador histórico de los 'Socceroos' y el argentino Leo Messi son su "mayor inspiración".

Irankunda, nacido en Kigoma (Tanzania) el 9 de febrero de 2006, inauguró la cuenta en Vancouver para encaminar la primera victoria del cuadro 'aussie' en un estreno mundialista desde que venció por 3-1 a Japón en Alemania 2006.

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El delantero del Watford ingles celebró su diana en un banderín de córner en homenaje a Cahill. "Es el mejor de Australia. Pensé que si marcaba haría lo mismo que él, y lo hice. Es mi mayor inspiración en el fútbol. Él y Messi", aseguró.

Para Irankunda fue "hacer realidad un sueño" el marcar y conseguir el triunfo. "Tengo que dar las gracias a todos y agradecer a la nación. Todos creyeron en mí. Conseguir ese gol fue increíble. Es una sensación maravillosa" indicó.

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El atacante de los 'Socceroos' apuntó que son "un gran equipo" al que "la gente subestima mucho, pero hoy se demostró que sabemos jugar" y, cuestionado por el dominio territorial de Turquía, señaló: "Tuvieron mucha más posesión de balón, pero, ¿quién marcó los goles?".

Tony Popovic, seleccionador del cuadro 'aussie' se declaró "orgulloso" de sus jugadores "por el trabajo que realizaron y por las buenas decisiones que tomaron", y se congratuló de la actuación del meta Patrick Beach, una de las sorpresas en el once al dejar fuera al levantinista Mathew Ryan, y de jóvenes como Paul Okon-Engstler y el propio Irankunda, que entre ambos fabricaron el primer tanto.

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El seleccionador australiano explicó que todo lo que habían estudiado de Turquía se pudo ver en el campo. "Tienen futbolistas muy talentosos. Necesitábamos hacer una buena defensa, pero también vimos que podíamos presionarles en ciertas zonas y sentimos que lo logramos con éxito en ese aspecto."

Popovic señaló que esta victoria puede tener un "impacto en la confianza y fe" de los jugadores y añadió que ahora se centra en que el equipo se "recupere bien" y en preparar el encuentro ante Estados Unidos del viernes. EFE

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