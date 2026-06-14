El incendio de Grado (Asturias) se estabiliza y perimetra tras una noche contra las llamas

Oviedo, 14 jun (EFE).- El fuego declarado en el municipio asturiano de Grado que obligó a declarar la fase de emergencia en situación 1 del Plan de Incendios del Principado se encuentra ya estabilizado y perimetrado tras una noche de lucha contra las llamas.

Según informa el 112-Asturias, bomberos y dos empresas forestales han trabajado en la zona durante toda la noche y solo queda un foco de fuego activo contra la carretera N-634 en una zona abrupta en cuya extinción se espera contar con la ayuda de helicópteros.

PUBLICIDAD

A lo largo de la pasada madrugada se han realizado las labores de extinción junto a la boca de los túneles de la autovía A-63 en sentido Oviedo lo que obligó a cortar la circulación en dicha vía, que permanece abierta desde primera hora de la mañana.

Desde que se declaró el incendio en torno a las 13:25 horas de ayer el fuego amenazó a las localidades de Vega de Anzo, Sestiello y Peñaflor, que suman unos doscientos habitantes, sin que finalmente resultara necesario evacuarlas.

PUBLICIDAD

De cara a la jornada de hoy, hay once municipios de la zona central de Asturias que están en situación de riesgo muy alto de incendios, si bien se esperan chubascos y tormentas en zonas del interior de la región mientras que subirán las temperaturas mínimas y bajarán las máximas, que hoy superaron en Asturias los 35 grados. EFE