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Junts pide que España condicione su apoyo al Presupuesto europeo a la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera

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Junts quiere que el Gobierno español consiga "sin más dilación" la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea (UE) y que lo ponga como condición para apoyar el próximo Presupuesto europeo. Además, reclama que Cataluña sea considerada como una circunscripción específica para las elecciones europeas y que para ser eurodiputado no haya que jurar la Constitución española.

Así consta en una proposición no de ley registrada por Junts para su debate en el Pleno del Congreso, en la que insta también al Ejecutivo a defender en Europa una reforma de los tratados que incluya como condición 'sine qua non' la eliminación del principio de unanimidad en la toma de decisiones, que, según la formación, "hoy paraliza" a la Unión Europea. A su juicio, esta reforma debe permitir avanzar "más rápidamente" hacia la federalización de Europa.

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En su texto, recogido por Europa Press, los independentistas abogan por una reforma de los tratados para reforzar la soberanía estratégica, la capacidad de actuación y la autonomía política de la Unión Europea.

Esa reforma, argumentan, debe afectar a la política exterior, la seguridad y la defensa, la energía, la industria, las tecnologías estratégicas, la resiliencia económica y la protección de los derechos y libertades fundamentales.

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Además, deberá tener en cuenta el respeto a la diversidad nacional, cultural y lingüística de Europa y la aplicación efectiva del principio de subsidiariedad como base de una gobernanza europea "más democrática, cercana, eficiente y legitimada frente a la ciudadanía".

ELEGIR A SUS PROPIOS EURODIPUTADOS

En este contexto, sugieren una reforma de la ley electoral que permita que, en las elecciones europeas, "las naciones sin Estado que conviven dentro del Estado español, como Cataluña", puedan tener una circunscripción propia para elegir a sus representantes en Europa.

La iniciativa apuesta igualmente por una elección "más democrática" de la presidencia de la Comisión Europea, por ejemplo mediante un sistema de dos listas en las elecciones europeas: una para elegir a los representantes locales ante las instituciones europeas y otra para elegir sus liderazgos.

En otro de los puntos reclama aplicar "de inmediato" los cambios legislativos necesarios para que la sentencia sobre el 'caso Junqueras' sea aplicada y se elimine la condición del juramento de la Constitución Española para convertirse en eurodiputado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras tras haber sido elegido eurodiputado y estableció que una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de la Eurocámara desde la proclamación oficial de los resultados y goza desde ese momento de las inmunidades vinculadas al cargo.

GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS DESCENTRALIZADA

En materia presupuestaria, Junts conmina al Gobierno de España a defender que en el próximo presupuesto europeo la gestión de todos los fondos europeos sea descentralizada y esté en manos de los territorios que así lo deseen.

También pide regular internamente el derecho de las naciones sin Estado a estar representadas con capacidad de decisión ante las instituciones europeas, "como mínimo, de acuerdo con su peso demográfico".

EUROPA COMO COMUNIDAD DE VALORES Y NO UNIFORME

En la exposición de motivos, la formación independentista sostiene que Europa no es solo "un mercado, una moneda o una arquitectura institucional compartida, sino una comunidad de valores construida sobre la dignidad humana, la democracia, la libertad, los derechos fundamentales, la justicia social y el respeto a la pluralidad política, cultural, lingüística y nacional de sus pueblos".

El grupo parlamentario enmarca su proposición no de ley en un contexto internacional marcado por el auge de los autoritarismos, las guerras híbridas, la vulnerabilidad energética, la competencia tecnológica global y la desestabilización geopolítica.

Por ello, defiende que la UE necesita reforzar su autonomía estratégica y su capacidad de respuesta común, aunque advierte de que este fortalecimiento no puede construirse "desde la uniformización ni desde una concepción centralista de Europa", sino desde el refuerzo democrático de las instituciones europeas, la aplicación efectiva del principio de subsidiariedad y un mayor respeto a la proximidad institucional.

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EuropaPress

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