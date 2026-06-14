Espana agencias

El día 4 del Mundial, en 5 claves

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 14 jun (EFE).-

1 - Brasil y Vinicius comienzan con empate.

La selección de Brasil, cinco veces campeona del Mundial, empezó la edición de 2026 con un empate contra Marruecos. Por delante se puso primero el conjunto africano, con un gol de Ismael Saibari en el minuto 21, y después respondió Vinicius con el 1-1 sobrepasada la media hora de partido. Las dos quedan a dos puntos de distancia del liderato de su grupo para Escocia, que doblegó a Haití por 1-0 con el gol de John Mc Ginn en la primera parte del encuentro.

PUBLICIDAD

2 - Turquía, doblegada por Australia.

Ganadora un día antes Estados Unidos por 4-1 frente a Paraguay, la selección anfitriona y Australia dominan el grupo D con tres puntos cada una, después del triunfo importante y sorprendente del combinado oceánico frente a Turquía (2-0). El equipo otomano, con Arda Güler de titular, encajó los goles en los minutos 27 y 75. El primero fue de Néstory Irankunda y el segundo de Connor Mecalfe.

PUBLICIDAD

3 - Situación límite para Paraguay.

La victoria de Australia más su derrota con Estados Unidos sitúan a Paraguay en un momento límite en el grupo D, sin un solo punto a la espera de enfrentarse el próximo 20 de junio a Turquía, en un partido completamente ya decisivo para la suerte en el cuarteto del equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, pero también para el conjunto turco. Su último duelo será contra Australia, el día 26.

4 - Ecuador, frente a las expectativas.

La selección de Ecuador recibe elogios de sus rivales. Algunos la consideran como el probable conjunto revelación del torneo. Pero todo pasa por el terreno de juego, por todo lo que demuestre desde ahora, con su primer encuentro del Mundial 2026 frente a Costa de Marfil. Un duelo frente a las expectativas.

5 - Alemania y Países Bajos, alternativas en juego.

Ni Alemania, cuatro veces campeona del mundo, la más reciente en Brasil 2014, ni Países Bajos figuran en la nómina de favoritos en el Mundial 2026, pero su condición de alternativas a España, Argentina, Brasil, Inglaterra o Francia es evidente. 'Die Mannschaft' se estrena contra Curazao, con el equipo germano evidentemente superior. La 'oranje' se enfrenta a Japón. En el otro partido del día 4 del Mundial, Suecia, Viktor Gyokeres y Alexander Isak juegan contra Túnez. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Irankunda, tras hacer historia: Tim Cahill y Messi son mi mayor inspiración

Infobae

El gas sustituye al agua para proteger del fuego el archivo de la Mezquita-Catedral

Infobae

Vox pide que la Asamblea "condene los sucesivos y graves escándalos de corrupción" de Sánchez y que reclame elecciones

Vox pide que la Asamblea "condene los sucesivos y graves escándalos de corrupción" de Sánchez y que reclame elecciones

Emma, la niña andaluza que reta al mundo en el campeonato de cálculo mental de Panamá

Infobae

'Adamuz, el último tren', el testimonio de resistencia de una superviviente

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El móvil que complica a Zapatero: qué debe demostrar la Audiencia Nacional para convertir los mensajes del exdirectivo de Plus Ultra en una prueba válida

El móvil que complica a Zapatero: qué debe demostrar la Audiencia Nacional para convertir los mensajes del exdirectivo de Plus Ultra en una prueba válida

El Poder Judicial destinará 3 millones de euros para cuidar la salud de los magistrados y que así puedan trabajar de forma “independiente e imparcial”

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Vídeo: Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”