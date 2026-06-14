El día 4 del Mundial, en 5 claves

Redacción deportes, 14 jun (EFE).-

1 - Brasil y Vinicius comienzan con empate.

La selección de Brasil, cinco veces campeona del Mundial, empezó la edición de 2026 con un empate contra Marruecos. Por delante se puso primero el conjunto africano, con un gol de Ismael Saibari en el minuto 21, y después respondió Vinicius con el 1-1 sobrepasada la media hora de partido. Las dos quedan a dos puntos de distancia del liderato de su grupo para Escocia, que doblegó a Haití por 1-0 con el gol de John Mc Ginn en la primera parte del encuentro.

PUBLICIDAD

2 - Turquía, doblegada por Australia.

Ganadora un día antes Estados Unidos por 4-1 frente a Paraguay, la selección anfitriona y Australia dominan el grupo D con tres puntos cada una, después del triunfo importante y sorprendente del combinado oceánico frente a Turquía (2-0). El equipo otomano, con Arda Güler de titular, encajó los goles en los minutos 27 y 75. El primero fue de Néstory Irankunda y el segundo de Connor Mecalfe.

PUBLICIDAD

3 - Situación límite para Paraguay.

La victoria de Australia más su derrota con Estados Unidos sitúan a Paraguay en un momento límite en el grupo D, sin un solo punto a la espera de enfrentarse el próximo 20 de junio a Turquía, en un partido completamente ya decisivo para la suerte en el cuarteto del equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, pero también para el conjunto turco. Su último duelo será contra Australia, el día 26.

PUBLICIDAD

4 - Ecuador, frente a las expectativas.

La selección de Ecuador recibe elogios de sus rivales. Algunos la consideran como el probable conjunto revelación del torneo. Pero todo pasa por el terreno de juego, por todo lo que demuestre desde ahora, con su primer encuentro del Mundial 2026 frente a Costa de Marfil. Un duelo frente a las expectativas.

PUBLICIDAD

5 - Alemania y Países Bajos, alternativas en juego.

Ni Alemania, cuatro veces campeona del mundo, la más reciente en Brasil 2014, ni Países Bajos figuran en la nómina de favoritos en el Mundial 2026, pero su condición de alternativas a España, Argentina, Brasil, Inglaterra o Francia es evidente. 'Die Mannschaft' se estrena contra Curazao, con el equipo germano evidentemente superior. La 'oranje' se enfrenta a Japón. En el otro partido del día 4 del Mundial, Suecia, Viktor Gyokeres y Alexander Isak juegan contra Túnez. EFE

PUBLICIDAD