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Australia dice que la victoria sobre Turquía acalla a todos los que les han subestimado

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Toronto (Canadá), 14 jun (EFE).- La selección australiana celebró este sábado su inesperada victoria por 2-0 sobre Turquía en el Mundial 2026 como una reivindicación de una generación joven que, según sus propios protagonistas, ha sido subestimada antes del torneo.

El gran protagonista de la noche fue Nestory Irankunda, autor del primer gol australiano y convertido, con 20 años, en el goleador más joven de los 'socceroos' en una Copa del Mundo.

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"Es increíble. Es un sueño hecho realidad. Conseguimos la victoria, trabajamos durísimo y luchamos hasta el final. Es un momento muy emocionante", declaró el delantero a la cadena de televisión canadiense TSN tras el encuentro disputado en el BC Place de Vancouver.

Irankunda, nacido en un campo de refugiados de Tanzania antes de emigrar a Australia con su familia, reconoció la dimensión personal del momento.

"Es una sensación increíble. Tengo que agradecer al cuerpo técnico y al país. Todos han creído en mí. Marcar hoy fue algo maravilloso", señaló.

El atacante también explicó que su celebración, alejada de los habituales bailes inspirados en Michael Jackson que le han acompañado en otras ocasiones, fue un homenaje a una de las grandes leyendas del fútbol australiano.

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"Tim Cahill ha sido una de mis mayores inspiraciones en el fútbol, junto con Lionel Messi. En mi opinión, Tim Cahill es el mejor futbolista australiano de todos los tiempos. Pensé que, si marcaba, haría su misma celebración", explicó.

La victoria llegó después de varios días en los que desde el entorno turco se insistió en el favoritismo de su selección. Irankunda admitió que esos comentarios sirvieron como motivación adicional.

"No nos gusta escuchar a la gente hablar mal de nosotros porque somos un gran equipo. Mucha gente nos subestima. Hoy les demostramos que podemos jugar. Ellos tuvieron más el balón, pero lo importante es quién marca los goles", afirmó.

El seleccionador australiano, Tony Popovic, destacó especialmente el crecimiento de un grupo en el que abundan los futbolistas con poca experiencia internacional.

"Estoy muy orgulloso de estar aquí como seleccionador. Vivir esto, ver la sonrisa en la cara de toda esta gente que ha viajado tan lejos para apoyarnos... Estoy feliz por este maravilloso grupo de jóvenes jugadores", señaló.

Popovic elogió además al guardameta Patrick Beach, decisivo con varias intervenciones, y subrayó la importancia emocional del triunfo.

"No se puede subestimar lo que este partido hará por la confianza del grupo", aseguró.

Precisamente, Beach, de 22 años, dijo que "fue increíble".

"Solo quería mantener las cosas sencillas, hacer lo correcto y hacer todo lo posible para mantener a nuestro país en la contienda", añadió el guardameta.

Popovic también celebró el rendimiento de Irankunda, de quien destacó su evolución física durante la preparación mundialista.

"Probablemente sea la mejor condición física con la que ha llegado a una concentración con nosotros. Está trabajando mucho. Me alegra que haya marcado porque siempre le pedimos que dispare más y que utilice mejor su pie izquierdo", explicó.

El autor del segundo gol, Connor Metcalfe, admitió que Turquía dominó buena parte del encuentro, pero defendió que Australia ejecutó exactamente el plan previsto.

"Sabíamos que tienen dos o tres jugadores que pueden hacerte mucho daño si les das espacio. Teníamos que ser disciplinados, mantenernos compactos y trabajar duro defensivamente durante largos periodos", afirmó.

Sobre el desarrollo del partido, añadió: "Sí, ellos dominaron el juego. Nosotros defendimos durante la mayor parte del tiempo. Pero así iba a ser siempre. Aprovechamos nuestros momentos, los contraataques y sus errores". EFE

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