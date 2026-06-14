Espana agencias

Ancelotti: "No se gana un Mundial según cómo juegas el primer partido"

Guardar
Google icon

Newark, (EE.UU.), 13 jun (EFE).- El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, aseguró este sábado que "hay que aceptar las críticas" después de no pasar del empate 1-1 en el debut de la Canarinha en el torneo, pero recordó que "no se gana un Mundial según cómo juegas el primer partido".

"Hay que aceptar las críticas porque hoy no jugamos un buen partido, especialmente en la primera parte, donde no encontramos el balance. El equipo mejorará en el próximo partido", expresó el técnico italiano en la rueda de prensa después de la igualdad contra Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

PUBLICIDAD

Ancelotti admitió que Brasil "no jugó bien" y, aunque señaló que su equipo estuvo mejor en la segunda mitad, recalcó que no pueden "perder fuerza" durante un encuentro así.

"Es el primer partido y no podemos basarnos solo en lo que hemos hecho hoy. Es el resultado que tenemos, pero mejoraremos en el siguiente encuentro", prometió.

PUBLICIDAD

Cuestionado por si sus cambios surtieron efecto, Ancelotti alegó que no perdió "nada de tiempo" a la hora de hacerlos, pues los dos primeros llegaron en el descanso y los dos siguientes a la hora de partido. El último llegó diez minutos antes del fin del tiempo reglamentario.

"Marruecos jugó bien, muy organizado. Fue un partido dificil", agregó el italiano sobre la selección norafricana.

Sobre las pausas de hidratación obligatorias, implementadas en este torneo y con una duración de dos minutos, Ancelotti opinó que son "un muy buen momento a nivel táctico porque se puede explicar los problemas a los jugadores".

Los aficionados brasileños inundaron el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ocupando alrededor de un 70 % de las gradas del estadio.

"Es muy bonito tener este apoyo, pero pido perdón a la afición por no poder ganar hoy" añadió Ancelotti, que se estrenó como entrenador en los Mundiales con el objetivo de conseguir la sexta estrella para la 'Canarinha'.

El italiano también busca convertirse en el primer entrenador extranjero en levantar la Copa del Mundo, además del técnico más veterano en hacerlo.

Brasil disputará su segundo partido del torneo el próximo viernes 19 de junio ante Haití en Filadelfia y cerrará su participación en el grupo C contra Escocia el miércoles 24 de junio en Miami. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chemsdine Talbi avisa que Marruecos "seguirá mejorando" después de empatar 1-1 ante Brasil

Infobae

Saibari cree que Marruecos mereció ganar: "Si perdonas contra un grande, lo pagas caro"

Infobae

Bruno Guimarães achaca el tropiezo ante Marruecos al nerviosismo del debut

Infobae

Perú presenta el lema de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027: 'Juntos brillamos más'

Infobae

De Jong, sobre Países Bajos: "No estamos en crisis"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Aviones de combate de Suecia despegan de una base aérea en el Ártico para el mayor ejercicio aéreo anual de la OTAN

Vídeo: Así ha sido la persecución de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí para interceptar casi 4.800 kilos de hachís en el Estrecho

España lidera el primer despliegue de una “franja robótica” del Ejército de Tierra para reforzar el flanco este de la OTAN

Vídeo: Así fue cómo el Ejército del Aire “salvó” al papa León XIV tras la avería de su avión para volver a Roma

Mañueco anuncia el nuevo Gobierno de Castilla y León: Vox asume Agricultura, Cultura y Familia, y el PP conserva las principales áreas de gestión

ECONOMÍA

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

La fiebre del Mundial desborda a Panini en España, que se queda sin cromos para vender: “Este arranque no lo habíamos tenido nunca”

DEPORTES

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”

Del barro a ganar el Mundial, la historia de fútbol femenino que llega a cines: “El masculino ha llegado a la cota máxima, es momento de apostar por ellas”

La Selección de Inglaterra sufrió un robo mientras trasladaba la utilería para su debut y varias figuras se quedaron sin sus botas: la policía recupera el material