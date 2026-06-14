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Alonso abandona en Montmeló por un problema de batería

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Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, se tuvo que retirar este domingo del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial, en la cuadragésima primera de las 66 vueltas previstas al circuito de Montmeló.

El doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias -dos de ellas en Montmeló: en 2006, el año que revalidó título, con Renault y en 2013, con Ferrari- y 106 podios en la categoría reina, paró su muy deficiente AMR26 en la novena de las catorce curvas de la pista catalana y tuvo que abandonar, por cuarta vez en lo que va de temporada, por un problema de batería, según informó la escudería de Silverstone. EFE

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