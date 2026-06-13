Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimosexto tiempo, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimotercero, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló.
El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 4.657 metros del circuito catalán en un minuto, 15 segundos y 228 milésimas, 53 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 67 de ventaja sobre su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder destacado del Mundial.
PUBLICIDAD
La tercera ronda (Q3) se disputará a continuación.
- Eliminados en la segunda ronda (Q2):
11.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1:15,840
12.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:16,001
13.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:16,191
14.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:16,261
15.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:16,389
16.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:17,827
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
18.
Alexander Albon
THA
Williams
1:17,424
19.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:17,545
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:17,757
21.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:18,758
22.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:18,815
EFE
arh
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD