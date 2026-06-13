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Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación

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Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimosexto tiempo, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimotercero, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló.

El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 4.657 metros del circuito catalán en un minuto, 15 segundos y 228 milésimas, 53 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 67 de ventaja sobre su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder destacado del Mundial.

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 La tercera ronda (Q3) se disputará a continuación.

- Eliminados en la segunda ronda (Q2):

11.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

1:15,840

12.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1:16,001

13.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1:16,191

14.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:16,261

15.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1:16,389

16.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:17,827

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

18.

Alexander Albon

THA

Williams

1:17,424

19.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:17,545

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:17,757

21.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:18,758

22.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:18,815

EFE

arh

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