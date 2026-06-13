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Muere una ciclista alemana en Mondoñedo (Lugo) tras caer por un desnivel de unos 30 metros

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(Actualiza la NA6139 con más datos)

Santiago de Compostela, 13 jun (EFE).- Una ciclista alemana que hacía el Camino de Santiago ha fallecido este sábado tras caer por un desnivel de unos 30 metros en Mondoñedo (Lugo).

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Según informa el 112 Galicia, el accidente se produjo en el lugar de Maariz y fue activado el servicio de atención psicológica especializada para atender al acompañante de la víctima.

Los dos procedían de Alemania y el hombre dio el aviso al 112 en inglés, una comunicación en la que el Centro de Atención a las Emergencias de Galicia utilizó el sistema de traducción simultánea a distancia.

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El 112 movilizó a Urgencias Sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico y los bomberos de Barreiros. EFE

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