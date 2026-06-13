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Cartagena acoge un debate europeo sobre el futuro de las pymes en la industria de defensa

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Cartagena (Murcia), 13 jun (EFE).- La ciudad portuaria murciana de Cartagena reúne el lunes y martes próximos a representantes de la Comisión, el Parlamento y el Comité de las Regiones europeos y la Alianza Atlántica para un debate sobre el futuro de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la industria de la defensa europea.

Participan también el presidente del grupo de trabajo de defensa de la red comunitaria de pymes (SME Connect), Markus Becker, y la directora del Centro Tecnológico Naval y del Mar, Noelia Ortega, en representación del programa autonómico murciano Caetra.

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Tratarán de impulsar el papel de esas firmas en la industria de defensa europea el martes en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena, donde las situarán como motor de innovación y crecimiento en las cadenas de suministro de ese sector en Los 27.

La sesión arrancará con la bienvenida institucional del presidente de Murcia, Fernando López Miras, y del almirante jefe del arsenal de Cartagena, Alejandro Cuerda.

A continuación se abordará la necesidad de eliminar las barreras regulatorias y mejorar el acceso a la financiación y la contratación pública para las pymes innovadoras y las emergentes dentro del complejo mercado de la defensa.

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Se analizará cómo las tecnologías e infraestructuras de doble uso (civil y militar) pueden reforzar tanto las capacidades de defensa como la resiliencia económica europea.

En este contexto, Murcia exhibirá su programa Caetra de tecnologías duales en defensa, seguridad y reconstrucción como modelo para la creación de empleo y competitividad industrial.

El encuentro servirá también de escaparate para el ecosistema tecnológico de la región con la presentación de tres empresas tecnológicas integradas en ese programa que desarrollan soluciones de vanguardia basadas en la experiencia sobre el terreno.

Ciso está especializada en sistemas submarinos, datos satelitales, drones, sensores acústicos e inteligencia artificial y Thalanor Dynamics, en drones micro y mini de ala rotatoria, interceptores autónomos y sistemas de fijación óptica de objetivos para operaciones contra estos aparatos o sistemas de aeronaves no tripuladas.

Por su parte, Herjimar ha puesto el foco en tecnologías submarinas y metalúrgica avanzada de doble uso para los sectores de defensa, portuario, naval y ferroviario.

La jornada concluirá con una visita al astillero en Cartagena de Navantia, empresa pública española referente en el sector de la construcción naval militar y civil. EFE

cgv/eg/grc

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