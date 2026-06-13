Belarra y Enrique Santiago ensalzan los valores republicanos para defender paz e igualdad

Madrid, 13 jun (EFE).- La secretaria general de Podemos y candidata a la presidente de la Comunidad de Madrid, Ione Belarra, y el portavoz adjunto de Sumar y diputado Enrique Santiago han ensalzado este sábado los valores de la República porque suponen defender la paz, la igualdad y garantizar los derechos sociales.

Ambos han participado en la tercera Marcha Republicana, que bajo el lema "República para la paz" ha arrancado de la Puerta del Sol de Madrid para finalizar en el museo Reina Sofía con la lectura de un manifiesto.

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Al inicio de la marcha, que se ha caracterizado por una bandera republicana gigante y un recurrido marcado por esta insignia y por banderas palestinas, la secretaria general de Podemos ha abogado por reivindicar la República hasta que se consiga, ya que "es la paz y renunciar a la guerra como forma de relacionarse".

También supone defender los servicios públicos, el feminismo y el antifascismo, en un sistema en el que los ciudadanos puedan elegir a su jefe de Estado.

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Por su parte Enrique Santiago ha reivindicado los valores republicanos como modelo social de convivencia" porque "es paz y garantía de derechos sociales" y supone un sistema contrario a la corrupción que -ha dicho- se vive en España desde el franquismo. EFE

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