Aguirre busca el sustituto de César Montes para el partido contra Corea del Sur

México, 13 jun (EFE).- Javier 'Vasco' Aguirre, seleccionador de México, trabajó este sábado con el objetivo de elegir al zaguero que sustituirá ante Corea del Sur a César Montes, que fue expulsado en el duelo contra Sudáfrica.

La opción más viable para ocupar el lugar del defensa del Locomotiv de Moscú es Edson Álvarez, uno de los hombres de confianza del 'Vasco', pero que, ante la poca actividad que tuvo con el Fenerbahçe en la liga turca, no estuvo a punto para estar en el equipo que superó a Sudáfrica por 2-0 el pasado jueves en el estadio Ciudad de México.

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Las opciones que tiene el equipo mexicano son limitadas por la manera en la que Aguirre formó la lista de 26 jugadores, en la que entre los defensas centrales cuenta sólo con Johan Vázquez, del Génova, César Montes, Israel Reyes y Álvarez.

Este sábado se vio a Javier Aguirre intercambiar ideas con su cuerpo técnico largo rato, mientras los jugadores trotaban alrededor de la cancha del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, al sur de la capital.

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A pesar de la victoria en el primer partido de la Copa del Mundo, la manera en la que bajó el rendimiento en el segundo tiempo, en el que jugó varios minutos con dos hombres de más, dejó cierta incertidumbre en el seleccionador, quien reconoció que a algunos de sus jugadores les pesó el debut.

La decisión para encontrar al relevo será determinante ante un equipo rápido como Corea del Sur, ya que Edson Álvarez tiene entre sus virtudes buena ubicación y fuerza, pero no velocidad.

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La selección mexicana viajará a inicios de la siguiente semana a Guadalajara, donde se enfrentará con Corea del Sur el próximo jueves en un encuentro en el que buscará quedarse en solitario en el liderato del grupo A.

Los dirigidos por Aguirre suman tres puntos, los mismos que los asiáticos, pero aparecen en la cima gracias a su mejor diferencia de goles.

En el fondo del grupo, sin puntos, están República Checa y Sudáfrica. EFE