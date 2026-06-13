32-37. El Barça derrota al Aalborg en la prórroga y jugará la final de la 'Champions'

Colonia, 13 jun (EFE).- El Barça resistió este sábado el empuje del Aalborg danés, que forzó la prórroga tras igualar un encuentro que llegó a perder por cuatro goles, para sellar el billete a la final (32-37), en la que buscará su decimotercera Liga de Campeones.

El equipo de Carlos Ortega llegó a dominar con cierta solvencia el choque a falta de dieciocho minutos para el final (18-22), pero acabó acusando el desgaste físico y la insistencia de un Aalborg espoleado por su afición, que jamás se desenganchó del partido.

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El empuje danés llevó el duelo al límite y forzó una prórroga en la que el Barça, ya con más oficio que energía, supo imponer su jerarquía para citarse este domingo (18:00 CET) con el Füchse Berlín en la final. EFE

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