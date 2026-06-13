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Robin Montgomery alarga su semana de ensueño y jugará la final ante Krejcikova

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Redacción deportes, 13 jun (EFE).- La joven estadounidense Robin Montgomery, procedente de la fase previa, alargó la semana de ensueño que disfruta en el torneo de Bolduque, de categoría 250, y alcanzó la primera final de su carrera, en la que se enfrentará a la dos veces ganadora de un Grand Slam, la checa Barbora Krejcikova, octava favorita.

Montgomery ha llegado a la lucha por el título desde la fase de clasificación. En este caso, en su duelo de semifinales, aprovechó el cansancio de su rival, la australiana Alja Tomljanovic, que horas antes había tenido que disputar su compromiso de cuartos, aplazado el viernes.

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Tomljanovic ganó a la estadounidense Caty McNally por un doble 6-4 y después afrontó su compromiso de semifinales con Montgomery. La estadounidense, sensación del torneo, de 21 años, se impuso en 68 minutos a Montgomery.

La zurda norteamericana, 484 del 'ranking' WTA, disputará la primera final de su carrera ante la checa Krejcikova, que se deshizo de la polaca Magda Linette por 6-3 y 7-6(4).

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La checa regresa a una final dos años después de ganar su segundo Grand Slam, en Wimbledon, y acentuar su bagaje en torneos sobre hierba. Krejcikova, ex número dos del mundo, cuenta con ocho títulos en el circuito y disputará su decimocuarta final WTA.

La centroeuropea se ha recuperado de las lesiones de espalda y en el muslo izquierdo que la han tenido casi un año apartada de la competición. EFE

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