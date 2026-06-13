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Sendas movilizaciones en Barcelona de Núcleo Nacional y otra antifascista como rechazo

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Una concentración de Núcleo Nacional (NN) reúne a más de 100 personas este sábado por la tarde ante la Delegación del Gobierno en Cataluña, y también en Barcelona hay otra antifascista, organizada como rechazo, con más de 300.

Sobre las 19 se han concentrado los antifascistas en la plaza Tetuan (lejos de la Delegación del Gobierno) y han intentado avanzar, pero los Mossos d'Esquadra lo han impedido para evitar que las dos partes coincidan, y han marchado entonces por el paseo Sant Joan, donde siguen sobre las 20.45.

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La concentración de NN ante la Delegación del Gobierno, en la calle Mallorca, ha empezado sobre las 20 y sigue sobre las 20.45.

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