41-28. El BM Nava sella su permanencia con un contundente triunfo ante Agustinos

Segovia, 13 jun (EFE).- El Viveros Herol Nava selló su permanencia en la Liga Asobal con una contundente victoria sobre el Agustinos Alicante por 41-28 en una eliminatoria que había dejado encarrilada con el 25-34 del partido de ida, y que solventó sin apuros en Nava de la Asunción

Comenzó de manera fulgurante el conjunto segoviano, con Patotski infranqueable bajo palos durante los primeros cinco minutos de encuentro y propiciando las contras locales que pusieron al Balonmano Nava con una renta de 6-0 y el Agustinos consumiendo su primer tiempo muerto.

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Los nueve goles de renta del partido de ida, más los seis que en un abrir y cerrar de ojos se habían logrado en los primeros compases del choque de vuelta, propiciaron un exceso de relajación en el equipo de Carlos Villagrán.

Poco a poco el Agustinos se fue metió en el partido y aunque durante varios minutos la diferencia osciló entre los tres y los cuatro goles, un tirón visitante llevó el electrónico al 11-11 a diez minutos para el descanso, con la grada impacientándose ante el errático juego de los naveros.

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Los silbidos hicieron elevar el nivel defensivo local, y el buen hacer de David Fernández tomando la responsabilidad en ataque volvió a poner en ventaja al conjunto segoviano, que se marchó al descanso con el 19-16 favorable.

El segundo tiempo comenzó como la primera parte, con un equipo de casa mostrando un buen nivel defensivo, pero en esta ocasión sin sufrir un bajón posterior, lo que le permitió ir aumentando su renta ante un oponente al que le comenzó a pasar factura el físico.

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Tanto fue así que mediado el segundo período la renta local ya era de diez goles (33-23), lo que dio paso a una recta final de partido con poca historia, ya que en el Agustinos solamente David Jiménez era capaz de anotar con una cierta frecuencia.

Mientras, con el viento a favor, el Viveros Herol Nava jugaba a placer para cerrar su permanencia con una contundente victoria por 41-28.

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-- Ficha técnica:

41 - Viveros Herol Nava: Buda, Patotski (1); Reig (5), Otero (2), Fernández (3), Carró (1), Marquinhos (6), Marugán (5), Arzoz (2), Carrión (4), Rui Baptista (2), Bandeira (2), Roca (4) y Pablo Herranz (4).

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28 - Agustinos Alicante: Poyato, Mendieta; Jiménez (6), Reinante, Quiles (6), Linares (2), Mercader, Llopis, González, Maho (1), Bodi (1), Talens (3), Eiroa, Pico (6), Conde (2) y Rodríguez (1).

Árbitros: Ruiz Vergara y Rosendo López. Señalaron cuatro exclusiones a cada equipo.

Parciales: 3-0, 6-3, 10-7, 12-11, 16-14, 19-16, descanso, 23-17, 28-21, 32-23, 35-24, 38-26 y 41-28.

Incidencias: Encuentro de vuelta de la eliminatoria por la permanencia en la Liga Asobal, disputado en el pabellón municipal de Nava de la Asunción, lleno en sus gradas. EFE

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jmm/apa