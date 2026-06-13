Temas del día de EFE España del domingo 14 de junio de 2026

PARTIDOS PSOE

Madrid - El PSOE se encuentra ya inmerso en la preparación del Comité Federal del próximo 27 de junio, que en la Ejecutiva prevén "movido" por los coletazos del caso Leire y en el que se dan por seguras intervenciones críticas contra la dirección nacional, como la del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page.

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(Texto a las 07:15; 538 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023233799)

PARTIDOS SUMAR (Análisis)

Madrid - El partido Movimiento Sumar trata de sobrevivir con una asamblea extraordinaria convocada el próximo 11 de julio y para la que se está negociando ya una candidatura de unidad que renueve la dirección, todo ello con el objetivo de frenar la crisis interna y el goteo de renuncias de dirigentes. Sol Carreras.

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EDUCACIÓN PROTESTAS

Barcelona - Los sindicatos de la enseñanza que se han desmarcado de los pactos de mejora de las condiciones laborales del profesorado (Ustec, Intersindical, CGT, COS y CNT) organizan una manifestación con el lema "Paremos la emergencia social y educativa", a una semana de un fin de curso marcado por las huelgas.

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- A las 11:30 horas

Madrid - Una manifestación en defensa de la educación pública va a recorrer el centro de Madrid bajo el lema 'La Pública se defiende', convocada por los sindicatos CCOO y UGT y con el apoyo de otras entidades y partidos políticos de la oposición madrileña con la intención de unir en la protesta a todas las etapas educativas.

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- A las 12:00 horas

ESPAÑA SÁHARA

Madrid - La proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976 y sus descendientes puedan tener la nacionalidad española no progresa como esperaban sus impulsores, aunque creen que con un empujón del Gobierno podría estar lista antes de verano o a más tardar justo después. Alicia López.

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SALUD MENTAL

Logroño - La sobreactivación cerebral por un exceso de estímulos provocados por tareas laborales, correos electrónicos y exposición a las redes sociales provoca un exceso de información que impide desconectar en vacaciones, a las que muchas personas llegan "extenuadas", según explica a EFE la neurocientífica Elena Gallardo. Por Rebeca Palacios.

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MASCOTAS VERANO

Madrid - Con la llegada del verano se disparan los casos de abandono de perros, un período de especial vulnerabilidad para muchas mascotas y que suscita preguntas sobre la responsabilidad de los dueños: ¿por qué algunos optan por abandonarlos en carreteras o áreas de servicio en lugar de recurrir a alternativas responsables como las protectoras o los servicios municipales?.

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FERIA LIBRO

Madrid - Los responsables de Feria de Libro de Madrid ofrecen un balance provisional de las ventas de ejemplares y número de visitantes de la edición que concluye este domingo, y avanzan también el tema sobre el vertebrará la próxima edición del año 2027.

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- A las 11:00 horas

MEZQUITA CATEDRAL

Córdoba - La Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, tiene implementado un novedoso sistema contra incendios en su imponente archivo capitular en el que el gas sustituye al agua con el objetivo de evitar daños añadidos a los libros y legajos históricos que se conservan en su interior. Luis Ortega

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MAFALDA CARDENAL (Entrevista)

Madrid - Aunque se dio a conocer como la chica que cantaba al desamor desde la intimidad de su cuarto, algo ha cambiado en Mafalda Cardenal. "Hace un año habría dicho que era más fácil escribir sobre el desamor, pero ahora sería incapaz de escribir desde ahí", cuenta como protagonista de la última entrega del videopódcast 'Gen [F]' de EFE, tras confesarse enamorada de Antón Álvarez, miembro de Taburete, y en otra etapa creativa de su vida. Javier Herrero.

(Texto a las 13:27; 859 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CROMOS MUNDIAL

Barcelona - La fiebre por los cromos del Mundial de fútbol de 2026 ha vaciado los quioscos, que van cortos de stock, y ha llenado plazas como la del Mercado de Sant Antoni de Barcelona, que cada domingo se llena de cientos de personas para intercambiar estampas y conseguir terminar la colección.

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TIEMPO TORMENTAS

Madrid - Tras una sábado muy caluroso en casi toda España, con máximas de hasta 39 grados, la entrada de aire frío en capas altas de la atmósfera dará paso a un domingo más inestable con chubascos y tormentas -acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento- en amplias zonas del interior peninsular.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

13:30h.- Oviedo.- PARTIDOS PSOE.- El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, y la vicesecretaria general de Acción Política y delegada del Gobierno, Adriana Lastra, intervienen en el III Encuentro de Fraternidad y Valores Socialistas del Siglo XXI que organiza la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo Llagar de Colloto.

SOCIEDAD

A illa de Arousa (Pontevedra).- MEDIOAMBIENTE CELULOSA.- La Plataforma Ulloa Viva, la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y la Plataforma Vecinal Mina de Touro-O Pino Non convocan una manifestación para exigir que la Xunta "de una vez por todas" entierre los proyectos de Altri y de la mina de Touro.

09:00h.- Madrid.- CARRERA ELA.- Carrera Madrid con la ELA organizada por la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (AdELA). Paseo de la Castellana con calle de Rosario Pino. (Foto)

09:30h.- Usurbil (Gipuzkoa).- ENFERMEDADES RARAS.- Celebración de la carrera solidaria Uxue Trail cuyo objetivo es dar visibilidad al síndrome de Phelan-McDermid, una enfermedad rara.

10:30h.- Bilbao.- SANIDAD CÁNCER.- II Marcha de la Asociación Contra el Cáncer de Bizkaia, con la participación de la consejera Nerea Melgosa. Explanada del Museo Guggenheim. (Texto) (Foto)

10:30h.- Pamplona.- FESTIVAL ARBOLA.- El Festival Arbola llama a participar en el 'Plantón Móvil' con diferentes actividades, espectáculos, interferencias en espacios públicos, caminatas, talleres y charlas que exploran la cultura vegetal y arbórea.

11:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- La Plataforma en Defensa del Memorial de Madrid organiza un acto de recuerdo a los madrileños deportados a los campos de concentración nazis. Calle del Sacramento 3.

11:00h.- Toledo.- IRÁN GUERRA.- La plataforma 'No a la guerra' de Toledo convoca cinco marchas desde distintos puntos de Toledo para protestar contra todos los conflictos que siguen activos en el mundo y evitar que caigan en el olvido. Terminan en la Plaza del Ayuntamiento, donde se dará lectura a un manifiesto. Plaza del Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

11:30h.- Barcelona.- EDUCACIÓN CATALUÑA.- Los sindicatos Ustec, Intersindical, CGT, COS y CNT organizan una manifestación con el lema "Paremos la emergencia social y educativa" Jardinets de Gràcia. (Texto)

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- Organizaciones sindicales y sociales convocan una manifestación por la educación pública. De Neptuno a Sol por Cibeles. (Texto)

12:00h.- Zamora.- GASTRONOMÍA CALLOS.- Celebración de la final del Campeonato Mundial de Callos, que reúne a ocho cocineros de distintos países para elegir al que mejor elabora ese plato típico. Plaza Mayor (Texto) (Foto)

12:00h.- Llíria (Valencia).- MEDIO AMBIENTE.- La Asociación Ciudadana Camp de Túria y Serranía celebra su tercera manifestación contra la instalación de una macroplanta de biometano en Llíria (Valencia). C/ Pla de l'Arc.

12:00h.- Santa Cruz de Tenerife/Las Palmas de Gran Canaria.- EDUCACIÓN INCLUSIVA.- Manifestaciones convocadas en las dos capitales de Canarias por la Plataforma por una Educación Inclusiva. De la plaza Weuler a la plaza de España / Del parque de San Telmo a la plaza de Santa Ana.

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- Madrid.- FERIA LIBRO.- La directora de la Feria de Libro, Eva Orúe, ofrece una rueda de prensa de balance de la feria de este año y anunciar el tema que vertebrará la próxima edición. Pabellón CaixaBank de la Feria del Libro de Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- Madrid.- FERIA LIBRO.- La Feria del Libro de Madrid rinde homenaje a Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis' y figura esencial de la novela gráfica contemporánea, fallecida el pasado 4 de junio, con una mesa redonda en la que participarán Carla Berrocal, autora e ilustradora de cómic; Alicia Martín Santos, escritora e ilustradora, y Ryma Sheermohammadi, traductora y divulgadora cultural de origen iraní, entre otros. Pabellón Europa. Retiro.

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de Beneficencia con toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández. Las Ventas. (Texto) (Foto)

21:00h.- Arona (Tenerife).- ESPECTÁCULOS HUMOR.- El actor, escritor y comediante Alexis Valdés presenta su nuevo espectáculo 'Ignorancia Artificial 2.0', en el que invita al público a reflexionar sobre el futuro de la tecnología, el conocimiento y las contradicciones de la condición humana. Auditorio Pirámide de Arona.

21:30h.- Sevilla.- LOS DELINQÜENTES.- Concierto de Los Delinqüentes en el Icónica Santalucía Sevilla Fest Plaza de España.

EFE

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